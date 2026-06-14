जमुई: निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा आज, दो पालियों में 19,104 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

जमुई, 14 जून (आईएएनएस)। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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परीक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा केंद्राधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को परीक्षा संचालन से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार भर्ती परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। पहली पाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, जबकि दूसरी पाली के परीक्षार्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे निर्धारित किया गया है।

जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर कुल 19,104 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं उड़नदस्ता दल की तैनाती की गई है। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी बीच, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। स्थिति तब बिगड़ गई जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन में सवार होने को लेकर अभ्यर्थियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। नाराज छात्रों ने ट्रेन के आगे बैठकर धरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा ट्रेन में तोड़फोड़ किए जाने की भी सूचना है।

हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी स्टेशन पहुंचे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने तीन राउंड हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद भी काफी देर तक स्टेशन परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

--आईएएनएस

पीएसके