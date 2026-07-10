जालना में एटीएस ने अंबड और भोकरदन से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया

जालना, 10 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के जालना जिले में एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने शुक्रवार सुबह कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इन दोनों पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है।

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प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इन दोनों को जिले की अंबड और भोकरदन तहसीलों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में इनका पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कथित संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जांच जारी है।

सूत्रों के मुताबिक, एटीएस ने जालना के अलावा छत्रपति संभाजीनगर और बीड जिलों में भी एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर तलाशी ली गई और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जालना से हिरासत में लिए गए दोनों लोगों को आगे की जांच के लिए एटीएस अपने साथ ले गई है।

जांच एजेंसियां हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर रही हैं। इसके अलावा उनके कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों और संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का प्रयास यह पता लगाने का है कि कथित संपर्क केवल ऑनलाइन बातचीत तक सीमित थे या फिर किसी आपराधिक अथवा अन्य संदिग्ध गतिविधि से भी जुड़े हुए थे।

फिलहाल एटीएस की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी।

बता दें कि महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने शुक्रवार को पूरे राज्य में बड़े स्तर पर तलाशी और पूछताछ अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान में रह रहे और कथित तौर पर आईएसआई से जुड़े आरोपी शहज़ाद भट्टी के सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध संपर्कों की जांच के तहत की जा रही है।

एटीएस की सभी 14 यूनिटों की टीमों ने एक साथ अभियान चलाते हुए 112 लोगों से पूछताछ शुरू की है। एजेंसी का कहना है कि इन लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से भट्टी के संपर्क में होने की आशंका है और जांच जारी है।

एटीएस के अनुसार, मुंबई, ठाणे, कुर्ला, बांद्रा, जोगेश्वरी, नवी मुंबई, मीरा रोड, भयंदर, सांगली, सतारा और छत्रपति संभाजीनगर सहित कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम