जेल से छूटने के बाद दबंगों का टोल प्लाजा पर आतंक, बैरियर तोड़ा; कर्मचारियों से मारपीट

ग्रेटर नोएडा, 11 जून (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र स्थित लुहारली टोल प्लाजा पर दबंगों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बुलंदशहर जेल से कुछ लोगों के छूटने के बाद उनके समर्थकों का काफिला जब लुहारली टोल प्लाजा पहुंचा तो वहां जमकर हंगामा हुआ।

Read More

आरोप है कि कई गाड़ियों में सवार दबंग बिना टोल शुल्क दिए ही आगे बढ़ने लगे और विरोध करने पर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई वाहनों का काफिला हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा पहुंचा। टोल कर्मचारियों ने जब नियमानुसार टोल शुल्क जमा करने के लिए कहा तो वाहन सवार लोगों ने दबंगई दिखानी शुरू कर दी।

आरोप है कि उन्होंने टोल बैरियर को तोड़ते हुए जबरन वाहनों को निकाल लिया। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा विरोध किए जाने पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई, जिससे टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 10 जून को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत लुहारली टोल प्लाजा पर 5 से 6 गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने का प्रयास कर रही थीं। टोल कर्मियों द्वारा रोके जाने पर वाहन सवार व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने टोल मैनेजर की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में इस्तेमाल दो वाहनों, एक स्कॉर्पियो और एक ब्रेजा, को कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा मामले में नामजद और प्रकाश में आए दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी