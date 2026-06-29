जहां-जहां एनडीए की सरकार है, वहां यूसीसी लागू किया जाएगा : मनन मिश्रा

पटना, 29 जून (आईएएनएस)। भाजपा सांसद मनन मिश्रा ने दावा किया है कि जहां-जहां एनडीए की सरकार है, वहां यूसीसी लागू होगा। उन्होंने उत्तराखंड, असम के बाद पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, जहां जल्द ही यूसीसी लागू होगा। पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार अपने एजेंडे के तहत प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रही है। बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान, भाजपा के घोषणापत्र में यूसीसी लागू करने का संकल्प शामिल किया गया था।
पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि बंगाल में यूसीसी को लागू करना यकीनन बहुत स्वागतयोग्य कदम है। बंगाल में यूसीसी लागू होना बेहद जरूरी है। नागरिकों को समानता का अधिकार है और संविधान भी इसकी गारंटी देता है। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति चार शादियां करे और तलाक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सभ्यता-संस्कृति सोची-समझी सभ्यता है, इसलिए यूसीसी लागू होना चाहिए। असम और उत्तराखंड के बाद अब बंगाल में भी यह लागू होगा। जहां-जहां एनडीए की सरकार है, वहां यूसीसी लागू किया जाएगा।
बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास खाली करने के मामले पर भाजपा सांसद ने कहा कि जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। जो घर उनके लिए उपयुक्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में छोड़ देना चाहिए। नोटिस मिलने पर बार-बार बहाना बनाना दुखद है। जोर-जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लापता पोस्टर पर भाजपा सांसद ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह तो लापता ही रहते हैं। कभी विदेश चले जाते हैं। कभी आतंकी संगठनों से बात करते हैं, कभी देश में अराजकता फैलाने वालों से मिलते हैं। कभी-कभी धीरे से पता चल जाता है कि राहुल गांधी देश के द्रोहियों से मिलते हुए पकड़े गए।
राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर मनन मिश्रा ने पलटवार किया। भाजपा सांसद ने कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लोगों को राम मंदिर अब याद आ रहा है। यह लोग तो राम मंदिर के निर्माण के विरोध में थे। अब राम मंदिर की बहुत याद आ रही है।
उन्होंने कहा कि जब चोरी की बात सामने आई तो सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, एफआईआर दर्ज की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और जांच चल रही है। चोरी हुए माल की रिकवरी का प्रयास भी किया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि उनकी नानी कहती थी कि मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब पंजाब विधानसभा चुनाव सामने हैं और यूपी का चुनाव भी अगले साल होने वाला है, तो उन्हें राम मंदिर याद आ जाता है।