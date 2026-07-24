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जबलपुर में मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और कारगिल युद्ध में जीत पर लगेगी प्रदर्शनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 24, 2026, 09:22 AM
जबलपुर में मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और कारगिल युद्ध में जीत पर लगेगी प्रदर्शनी

जबलपुर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 25 से 27 जुलाई तक तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल और 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत को दिखाया जाएगा।

"सेवा और सुशासन के 12 साल" और "कारगिल विजय की गाथा" थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ कम्युनिकेशन द्वारा जबलपुर जिला प्रशासन और गवर्नमेंट महाकौशल ऑटोनॉमस कॉलेज के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित की जाएगी और इसका उद्घाटन 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे होगा।

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, इस प्रदर्शनी का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में सुशासन, समावेशी विकास और 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के विजन के तहत किए गए कामों को दिखाना है।

सरकार के बयान में कहा गया है कि यह प्रदर्शनी 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत को भी याद करेगी और उन 557 सैनिकों को सम्मान देगी, जिन्होंने देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

फोटो डिस्प्ले के अलावा, इस इवेंट में संगीत और नाटक मंडलियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जागरूकता कार्यक्रम और छात्रों व दर्शकों के लिए क्विज़ और प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। यह प्रदर्शनी 25 से 27 जुलाई तक हर दिन सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आम जनता के लिए मुफ्त खुली रहेगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि इस प्रदर्शनी का मकसद नागरिकों, खासकर युवा पीढ़ी में देश की विकास यात्रा के बारे में जागरूकता पैदा करना और साथ ही कारगिल संघर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान से उन्हें प्रेरित करना है।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने नागरिकों, छात्रों और जन-प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे प्रदर्शनी देखने आएं और आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लें। यह प्रदर्शनी कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित की जा रही है, जो हर साल 26 जुलाई को 'ऑपरेशन विजय' में भारत की जीत की याद में और संघर्ष में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस