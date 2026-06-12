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जबलपुर में इनामी बदमाश छोटू चौबे गिरफ्तार, एनएसए के तहत कार्रवाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 12, 2026, 12:45 PM
जबलपुर में इनामी बदमाश छोटू चौबे गिरफ्तार, एनएसए के तहत कार्रवाई

जबलपुर, 12 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश छोटू चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस ने उसकी आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करने की कोशिशों को देखते हुए उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है।

जबलपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सम्पत उपाध्याय ने बताया कि छोटू चौबे जिले का एक कुख्यात अपराधी है, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वह लंबे समय से एक संगठित गैंग का संचालन कर रहा था और फिरौती वसूली, हत्या, अवैध हथियारों के कारोबार समेत कई गंभीर अपराधों में उसकी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम कई संगीन मामलों में दर्ज है और वह लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निशाने पर था।

उन्‍होंने बताया कि छोटू चौबे हाल ही में जेल से रिहा होकर बाहर आया था। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होना शुरू कर दिया था। उसके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन क्षेत्र में उसके खौफ के कारण कई लोग औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने या एफआईआर कराने से बच रहे थे। इसके बावजूद पुलिस उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थी और उसके खिलाफ पर्याप्त सूचनाएं एकत्र की जा रही थीं।

एसपी ने बताया कि आरोपी का नाम हाल के दो मामलों में भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे प्राथमिकता के आधार पर पकड़ने की योजना बनाई। विशेष पुलिस टीमों को उसकी तलाश में लगाया गया था। लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसके संबंध में विस्तृत जांच जारी है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम