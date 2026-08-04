इंदौर में एसएससी की तैयारी कर रहे 18 साल के छात्र ने आत्महत्या की

इंदौर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) परीक्षा की तैयारी कर रहे 18 साल के छात्र ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

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मृतक की पहचान नरसिंहगढ़-गाडरवारा इलाके की इंद्रपुरी कॉलोनी के रहने वाले प्रियांश कौरव के तौर पर हुई है।

वह एसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए करीब 15 दिन पहले इंदौर आया था और भंवरकुआं इलाके में अपने तीन दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रह रहा था।

भंवरकुआं पुलिस के मुताबिक, घटना का पता सोमवार रात को चला जब उसके दो रूममेट कोचिंग क्लास से लौटे और उसे कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया। उन्होंने तुरंत उसे उतारा और पास के अस्पताल ले गए।

बाद में उसे महाराजा यशवंतराव अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि एक और रूममेट शाम को किसी परिचित से मिलने के लिए कमरे से बाहर गया था, जिससे घटना के समय प्रियांश अकेला था।

शुरुआती जांच के दौरान प्रियांश के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उसने हाल ही में एसएससी परीक्षा की डेमो क्लास के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगाने में उसे मुश्किल हो रही थी।

उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उसने अपने माता-पिता से बात की थी और घर लौटने की इच्छा जताई थी, क्योंकि उसे इंदौर में तैयारी जारी रखना मुश्किल लग रहा था। खबर है कि उसका परिवार उसे वापस लाने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन शहर छोड़ने से पहले ही यह घटना हो गई।

पुलिस ने बताया कि प्रियांश किसान परिवार से था। उसके पिता किसान हैं, जबकि उसका बड़ा भाई भोपाल में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। शुरुआती जांच के दौरान कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। भंवरकुआं पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच के तहत मृतक के परिवार वालों और रूममेट्स के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी