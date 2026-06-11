इंदौर में बेकाबू हुआ नगर निगम का टैंकर, कई वाहनों को मारी टक्कर; चार घायल

इंदौर, 11 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार दोपहर एक नगर निगम का पानी का टैंकर अचानक बेकाबू हो गया और पटेल ब्रिज पर कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम चार लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Read More

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह टैंकर के ब्रेक फेल होना सामने आई है। ढलान पर उतरते समय चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद टैंकर ने तीन से चार कारों और दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टैंकर को सड़क किनारे फुटपाथ की ओर मोड़ने की कोशिश की। फुटपाथ से टकराने के बाद टैंकर रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि चालक ऐसा नहीं करता तो कई और वाहन इसकी चपेट में आ सकते थे।

हादसे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और गुस्से में टैंकर में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।

टक्कर की वजह से कई वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर शीशे बिखर गए, जिससे करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि खराब स्थिति वाले वाहन को शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई।

पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उसका मैकेनिकल निरीक्षण कराया जाएगा।

--आईएएनएस

डीएससी