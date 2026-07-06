इतिहास के पन्नों में 7 जुलाई : जब भारत ने पहली बार जंगलों की आवाज सुनने का संकल्प लिया

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। आज के दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं और कई वन्यजीव विलुप्ति की कगार पर हैं। आज जब मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, तब यह याद करना जरूरी है कि वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में पहला कदम कब उठाया गया था।

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ऐसे में 1955 के 7 जुलाई की तारीख भारतीय पर्यावरण इतिहास में इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन देश में पहली बार 'वन्य प्राणी दिवस' मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य केवल जंगली जानवरों के महत्व को बताना नहीं था, बल्कि लोगों में यह चेतना जगाना भी था कि प्रकृति और वन्यजीवों का अस्तित्व मानव जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है।

जैव विविधता के लिहाज से भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। हिमालय की चोटियों से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों तक और सुंदरबन के मैंग्रोव से लेकर थार के रेगिस्तान तक, देश हजारों प्रजातियों के वन्यजीवों का घर है। लेकिन आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में अनियंत्रित शिकार, तेजी से हो रही वनों की कटाई और बढ़ते शहरीकरण ने वन्यजीवों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा पैदा कर दिया था।

इसी को देखते हुए 1955 में पहली बार 7 जुलाई को 'वन्य प्राणी दिवस' मनाया गया। इसका मकसद समाज को यह समझाना था कि वन्य जीव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे, तभी जंगल सुरक्षित रहेंगे और जंगल सुरक्षित रहेंगे तो जल, जलवायु और मानव जीवन भी संतुलित रहेंगे।

समय के साथ भारत ने वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत बनाया। वर्ष 1972 में 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' लागू किया गया, जिसने देश में वन्य जीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर सख्त कानूनी रोक लगाई। इसके बाद 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया, जिसने देश में बाघों की घटती संख्या को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारत दुनिया में सबसे अधिक बाघों वाला देश है, जो संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी सफलता मानी जाती है।

हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। कई अन्य प्रजातियां अब भी गंभीर संकट का सामना कर रही हैं।

7 जुलाई को मनाया जाने वाला वन्य प्राणी दिवस यह याद दिलाने का अवसर है कि प्रकृति के बिना विकास अधूरा है। वन्य जीवों की सुरक्षा हर नागरिक का साझा दायित्व है। यदि आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध जंगल और जीवंत जैव विविधता सौंपनी है, तो संरक्षण को केवल अभियान नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा।

--आईएएनएस

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