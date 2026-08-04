इंस्टाग्राम पर क्लीनिंग सर्विस का विज्ञापन देकर चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, 18.90 लाख का सोना बरामद

अहमदाबाद, 4 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर इंस्टाग्राम पर होम क्लीनिंग सर्विस का विज्ञापन देने और सफाई का काम करते समय ग्राहकों के घरों से गहने चुराने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी सफाई सेवा देने के बहाने ग्राहकों के घरों में जाने से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक क्लीनिंग कंपनी का प्रचार करते थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि वे इन दौरों के दौरान कीमती सामान चुरा लेते थे।
पुलिस की एक टीम ने खास खुफिया जानकारी के आधार पर गश्त के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया। यह ऑपरेशन अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और सेक्टर-1, जोन-1 और बी-डिविजन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाया गया।
पुलिस सब-इंस्पेक्टर एचवी गोहिल और उनकी टीम ने संदिग्धों को पकड़ा और उन पर बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों की पहचान अर्जुन देवाजी किर (23) और नानू शंकर किर (22) के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया, "दोनों मूल रूप से राजस्थान के सलूंबर जिले की किर बस्ती के रहने वाले हैं और सफाई का काम करते थे।"
पुलिस ने चोरी के सोने के गहने बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 18.90 लाख रुपए है। बरामद सामान में सोने की चेन, सोने के दो ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, नेकलेस, सोने की चार अंगूठियां और सोने की नथ शामिल हैं। इन गहनों का कुल वजन 154 ग्राम से ज्यादा है।
हाल ही में सामने आए एक अन्य मामले में, वडाज पुलिस ने सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए होम क्लीनर बनकर लोगों को ठगने और चोरी करने के आरोप में एक और गिरोह को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई से सोला और विवेकानंद नगर पुलिस स्टेशनों में दर्ज चोरी के मामले सुलझे और लगभग 2.88 लाख रुपए का कीमती सामान बरामद हुआ था।
पुलिस ने झूठी पहचान का इस्तेमाल करने वाले संदिग्धों से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की है, जिनमें शहर के निवासियों को लूटने के लिए नकली पुलिस अधिकारी वाले लोग भी शामिल हैं।
--आईएएनएस
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