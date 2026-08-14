'डाक सेवा, जन सेवा' के साथ नई तकनीक से भारत के जन-जन तक पहुंच रही इंडिया पोस्ट: सिंधिया

नई दिल्ली/मंडी,14 अगस्त (आईएएनएस)। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन तकनीक के माध्यम से तिरंगे की डिलीवरी की। केन्द्रीय मंत्री ने नई दिल्ली से इस विशेष डिलीवरी में सहभागिता की। डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार हेड पोस्ट ऑफिस के बीच ड्रोन के माध्यम से तिरंगा पहुंचाया गया, जिसे भारतीय सेना के आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त मानद सूबेदार मेजर करतार सिंह ने प्राप्त किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने करतार सिंह से संवाद कर उन्हें तिरंगा सौंपे जाने की इस विशेष पहल की जानकारी ली।

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डाक विभाग आज भारत की सेवा, तिरंगे की सेवा और भारत के जन-जन एवं भारतीय सेना की सेवा के लिए नई तकनीक के साथ पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान केवल सरकारी कार्यालयों और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तिरंगे को प्रत्येक घर और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रत्येक नागरिक के दिल में स्थापित करना है।

सिंधिया ने कहा कि आज आधुनिक ड्रोन सेवा के माध्यम से मंडी से रेहड़धार तक तिरंगा पहुंचाना इसी भावना का प्रतीक है। भारतीय डाक द्वारा यह तिरंगा पूर्व मानद सूबेदार मेजर करतार सिंह जैसे वीर सैनिक के हाथों में पहुंचाया गया है, जो देश की सेवा के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव भी व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा उनके घर पर लहराए और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के हृदय में भी तिरंगे का गौरव सदैव बना रहे, यही हमारी आशा और अभिलाषा है।

सिंधिया ने बताया कि ड्रोन आधारित डिलीवरी सेवा के लिए कुल 150 रूट्स निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 110 रूट्स हिमाचल प्रदेश और 40 रूट्स असम में हैं। मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक तिरंगे की आज की डिलीवरी इस नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि जून 2026 में हिमाचल प्रदेश में ड्रोन से डिलीवरी शुरू हो चुकी है और हाल ही में असम में भी सफलतापूर्वक ड्रोन से डिलीवरी की गई है।

केन्द्रीय संचार मंत्री ने कहा कि भारतीय डाक का मूल मंत्र 'डाक सेवा, जन सेवा' है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभाग इसी भावना के साथ देश के प्रत्येक नागरिक की सेवा के लिए निरंतर नई तकनीकों को अपना रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उद्देश्य देश के अंतिम छोर पर रहने वाले नागरिक को भी बेहतर और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराना है। सिंधिया ने कहा कि ड्रोन डिलीवरी जैसी पहल भारतीय डाक के व्यापक नेटवर्क और आधुनिक तकनीकी क्षमताओं के संगम का उदाहरण है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच को और मजबूत किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ का भी विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि ये दोनों अवसर प्रत्येक भारतीय के भीतर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और देश के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूत करने वाले हैं। उन्होंने सभी देशवासियों से तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लेने का आह्वान किया और 'हर घर तिरंगा' अभियान से जुड़ने की अपील की।

--आईएएनएस

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