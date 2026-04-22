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Imran Masood Statement : बंगाल में 4 मई को भाजपा नहीं आएगी, ममता अपने दम पर जीतती हैं चुनाव : इमरान मसूद

बंगाल चुनाव को लेकर इमरान मसूद का BJP पर हमला, हार का किया दावा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 10:55 AM
बंगाल में 4 मई को भाजपा नहीं आएगी, ममता अपने दम पर जीतती हैं चुनाव : इमरान मसूद

सहारनपुर: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। दूसरी ओर, शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बंगाल में 4 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे और भाजपा की सरकार नहीं आएगी।

सहारनपुर में आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा उतनी भी नहीं रहेगी जितनी थी। मसूद ने कहा कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें जीती, इस चुनाव में उन्हें उतनी भी नहीं मिलने वाली है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि बंगाल में वर्तमान में सीएम ममता बनर्जी हैं, वह बंगाली महिला हैं और अपने दम पर जीतती हैं। भाजपा भले ही कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बंगाल में दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान 'भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा' पर कहा कि अच्छी बात है, झुकना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने अपने सिंदूर को खाया है, उनका तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। बहुत दुखद है।

बंगाल में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के मछली-भात खाने वाले वीडियो पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा के लोग एक्टिंग बहुत अच्छी जानते हैं। वह जहां जाते हैं, वहीं की तरह करते हैं। फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहता। नॉर्थ ईस्ट के अंदर गौमाता नहीं रहती, गोवा में गौमाता नहीं रहती। इनकी सरकारें हैं, स्लॉटरिंग की खुलेआम परमिशन है। तो ये तो अपने हिसाब से चलते हैं।

सांसद पप्पू यादव के महिलाओं को लेकर दिए बयान पर इमरान मसूद ने कहा कि इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। तमिलनाडु में चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा साफ है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान पर इमरान मसूद ने कहा कि किन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, इस बारे में बेहतर तो खड़गे की बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि जब से भाजपा की सरकार देश में बनी है, तब से ही लोकतंत्र को खत्म करने पर यह लोग लगे हुए हैं।

--आईएएनएस

 

 

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