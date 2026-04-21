Heavy Rainfall Warning : असम में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी

गुवाहाटी: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने असम में अगले दो से तीन दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।

गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पूर्वोत्तर असम और आसपास के क्षेत्रों में बने ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवातीय परिसंचरण तथा उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर सक्रिय एक अन्य सिस्टम के कारण यह मौसम बना हुआ है। ये दोनों सिस्टम आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों को और तेज कर सकते हैं।

आईएमडी के मुताबिक, असम के अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी-तूफान की भी आशंका जताई गई है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण शहरी बाढ़, यातायात बाधित होने और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, खासकर निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में।

पिछले 24 घंटों में गुवाहाटी के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। खानापारा में 215 मिमी से अधिक और गुवाहाटी विश्वविद्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में 100 मिमी से ज्यादा बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।

अधिकारियों ने कहा कि लगातार बारिश से जलभराव की समस्या बढ़ सकती है, सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है और पेड़ गिरने या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ सकता है।

गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

प्राधिकरण ने लोगों को सलाह दी है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और समय-समय पर जारी होने वाले मौसम अपडेट और एडवाइजरी का पालन करें।

आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

--आईएएनएस