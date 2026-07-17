ईवी चालकों के लिए बड़ी राहत, न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर आधुनिक चार्जिंग सुविधा शुरू

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने हरित एवं सतत परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर हाई-कैपेसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन का संचालन शुरू कर दिया है।

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यह चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के सबसे बड़े सार्वजनिक अल्ट्रा-फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से एक माना जा रहा है, जिससे निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी। एनसीआरटीसी के अनुसार, इस अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन पर कुल 14 डीसी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं।

इनमें 240 किलोवॉट क्षमता के सात डीसी चार्जिंग पॉइंट, 360 किलोवॉट क्षमता के चार डीसी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग पॉइंट तथा 480 किलोवॉट क्षमता के तीन डीसी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं। 480 किलोवॉट वाले चार्जर विशेष रूप से हैवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों की तेज चार्जिंग के लिए तैयार किए गए हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से एक समय में कई निजी कारों, टैक्सियों, व्यावसायिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों को आसानी से चार्ज किया जा सकेगा।

चार्जिंग स्टेशन को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। इसमें एडवांस्ड सेफ्टी और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे चार्जिंग प्रक्रिया सुरक्षित और भरोसेमंद बनी रहे। इसके अलावा, उपयोगकर्ता एक मोबाइल ऐप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन खोज सकते हैं, स्लॉट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चार्जिंग सेवा का सहजता से उपयोग कर सकते हैं।

इस सुविधा के शुरू होने से नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग अपने निजी इलेक्ट्रिक वाहनों से स्टेशन तक आते हैं, वे अब यात्रा के दौरान ही अपने वाहन को चार्ज कर सकेंगे। इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को भी बेहतर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आधुनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति और तेज होगी तथा चार्जिंग सुविधाओं की कमी के कारण ईवी खरीदने में हिचकिचाने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

एनसीआरटीसी ने बताया कि न्यू अशोक नगर स्टेशन पर इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब कुल नौ नमो भारत स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो गए हैं। इनमें साहिबाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, आनंद विहार और न्यू अशोक नगर शामिल हैं।

आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर भी इसी वर्ष की शुरुआत में हाई-कैपेसिटी ईवी चार्जिंग स्टेशन का संचालन शुरू किया गया था। एनसीआरटीसी का कहना है कि नमो भारत नेटवर्क के साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। संस्था परियोजना की शुरुआत से ही नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग, ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे के विकास और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

--आईएएनएस

पीकेटी/वीसी