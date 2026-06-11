ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर पीएम के निर्देशों का पालन कर रही हरियाणा सरकार: आरती राव

चंडीगढ़, 11 जून (आईएएनएस)। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गुरुवार को कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचत को लेकर दिए निर्देशों का गंभीरता से पालन कर रही है। इसी के तहत बुधवार को आदेश जारी किया गया, जिसमें विदेशी यात्राओं पर नियंत्रण, सरकारी गतिविधियों में अनावश्यक आवाजाही कम करना और संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात कही गई है।

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मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार ईंधन बचत, ऊर्जा संरक्षण और आयातित संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए कई नीतिगत फैसले ले रही है। इसी दिशा में अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक विदेशी यात्राएं न करें और विशेष रूप से सितंबर तक गैर-जरूरी विदेश यात्रा से बचें। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक खर्च को कम करना और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना बताया गया है।

इसके साथ ही उन्होंने कारपूलिंग और वाहनों के उपयोग में कटौती जैसे उपायों पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि अगर सरकारी कर्मचारी अपने आवागमन में सामूहिक यात्रा या वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें तो लगभग 50 प्रतिशत तक वाहन उपयोग कम किया जा सकता है।

मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर फैसले लेने होंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ये निर्णय किसी कमजोरी का संकेत नहीं हैं, बल्कि बदलते वैश्विक हालात में सतर्कता और जिम्मेदारी का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जनता को कम से कम असुविधा हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस दौरान उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े भूमि सौदे मामले पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई कानून और प्रक्रिया के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जाएगी। यह मामला पहले से जांच के दायरे में रहा है और एजेंसी ने संबंधित पूछताछ भी की है।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी