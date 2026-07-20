ईपीएस ने तमिलनाडु सरकार से कावेरी जल विभाजन में हिस्सा सुरक्षित करने का किया आग्रह

चेन्नई, 20 जुलाई (आईएएनएस)। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने आगामी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की बैठक में तमिलनाडु सरकार से राज्य को कावेरी जल का उचित हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार पर किसानों के हितों और राज्य के जल अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

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सोमवार को जारी एक बयान में पलानीस्वामी ने कहा कि कावेरी डेल्टा में किसानों की आजीविका और 20 से अधिक जिलों में लोगों की पेयजल आवश्यकताएं नदी पर बहुत हद तक निर्भर हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के अधिकार की पुष्टि करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार के निर्णयों के बावजूद, कर्नाटक ने राज्य को उसके हिस्से का पानी देना जारी नहीं रखा है और तमिलनाडु को केवल अतिरिक्त बाढ़ के पानी के लिए एक चैनल के रूप में इस्तेमाल किया है।

उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूएमए और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि कर्नाटक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हर महीने तमिलनाडु को पानी छोड़े।

यद्यपि प्राधिकरण ने पिछले महीने कर्नाटक को मासिक आवंटन जारी करने का निर्देश दिया था, पलानीस्वामी ने दावा किया कि न तो प्राधिकरण ने आदेश का पालन कराया और न ही तमिलनाडु सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए दबाव डाला।

इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु को कर्नाटक द्वारा प्रतिवर्ष 177.25 हजार मिलियन घन फुट (टीएमसी फीट) पानी छोड़ने के दायित्व का भी जिक्र किया। एआईएडीएमके नेता ने कहा कि जून में देय 9.19 टीएमसी फीट में से केवल 2.91 टीएमसी फीट पानी ही छोड़ा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि जुलाई में लगभग 31.24 टीएमसी फीट पानी छोड़ा जाना था, लेकिन जून की कमी और जुलाई का आवंटन दोनों ही काफी हद तक लंबित हैं।

पलानीस्वामी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के हालिया बयान की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के जलाशयों के भर जाने के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा।

उन्होंने इस रुख को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और अंतर-राज्यीय जल बंटवारे को नियंत्रित करने वाले स्थापित दिशानिर्देशों के विपरीत बताया और कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण कानून के शासन को कमजोर करता है।

तमिलनाडु सरकार को निशाना बनाते हुए पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि लंबित जल निकासी के लिए कर्नाटक पर दबाव न डालना डेल्टा क्षेत्र के किसानों के साथ विश्वासघात है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद घोषित राहत को सीमित करके सहकारी कृषि ऋण माफी के अपने चुनावी वादे को कमजोर कर दिया है, जिससे कई किसान असंतुष्ट हैं।

22 जुलाई को सीडब्ल्यूएमए की बैठक होने वाली है। ऐसे में पलानीस्वामी ने राज्य सरकार से कर्नाटक पर कड़ा दबाव डालने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तमिलनाडु को जून और जुलाई दोनों महीनों के लिए कावेरी नदी के पानी का पूरा हिस्सा मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी और देरी से कुरुवाई की खेती और हजारों किसान परिवारों और कृषि श्रमिकों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी।

--आईएएनएस

एमएस/