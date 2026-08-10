ईडी पर हमले मामले में 27वां आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार

तिरुवनंतपुरम, 10 अगस्त (आआईएएनएस)। सीएमआरएल एक्सलॉजिक मामले में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 27वें आरोपी को चेन्नई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है।

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आरोपी आदर्श घटना के बाद देश छोड़कर चला गया था। आदर्श को सोमवार सुबह चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। म्यूजियम पुलिस की एक टीम आरोपी को अपनी कस्टडी में लेने और उसे केरल लाने के लिए चेन्नई रवाना हो गई है।

यह गिरफ्तारी मई के आखिरी हफ्ते में इस मामले में पकड़े गए 25 लोगों को जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद हुई है। एफआईआर में कुल 27 आरोपियों के नाम थे, जिनमें से दो आरोपी जांच टीम की पकड़ से बाहर थे। आदर्श की गिरफ्तारी के बाद 27 आरोपियों में से अब सिर्फ एक को पकड़ा जाना बाकी है, जिसकी पहचान पलायम संतोष के तौर पर हुई है। पलायम के भी विदेश में होने की बात कही जा रही है। पुलिस उसे खोजने और केरल वापस लाने की कोशिशें तेज कर रही है।

यह मामला ईडी अधिकारियों पर हुए कथित हमले से जुड़ा है। यह हमला तब हुआ जब अधिकारी वीना विजयन से पूछताछ के बाद पिनाराई विजयन के घर से निकल रहे थे। वीना विजयन से पूछताछ उनकी आईटी कंपनी 'एक्सलॉजिक' और 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (सीएमआरएल) के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की ईडी की जांच के सिलसिले में की गई थी।

इस घटना ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर कथित हमले को लेकर विजयन की आलोचना हुई थी। अब कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भेजा गया है।

मई में 25 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष और उसके सहयोगियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि पुलिस का कहना था कि ये गिरफ्तारियां मामले में जमा किए गए सबूतों के आधार पर की गई थीं।

इसके बाद, पिछले सप्ताह आरोपियों को जमानत मिल गई। आदर्श की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस के सामने संतोष का पता लगाने की चुनौती है। वह मूल एफआईआर में नामजद एकमात्र ऐसा आरोपी है, जो अभी भी फरार है।

--आईएएनएस

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