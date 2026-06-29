ईडी पर हमले के मामले में केरल हाईकोर्ट ने नौवें आरोपी को जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 20 जुलाई को

कोच्चि, 29 जून (आईएएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को उस मामले में नौवें आरोपी को नोटिस जारी किया, जो पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन और उनकी बेटी के किराए के घर पर तलाशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले से जुड़ा है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस जांच की प्रगति और आरोपी की जमानत रद्द करने की राज्य सरकार की याचिका पर तीखे सवाल भी उठाए।

Read More

जस्टिस सी.एस. डायस राज्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें तिरुवनंतपुरम की जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मामले में नौवें आरोपी हरीश कुमार को जमानत दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने हरीश कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

जस्टिस डायस ने जमानत को तत्काल रद्द करने के राज्य के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, "मैं उनकी बात सुने बिना एकतरफा जमानत रद्द नहीं कर सकता। वह पहले से ही जमानत पर हैं।"

सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष से उसकी जांच पर सवाल उठाया और पूछा कि जब आरोपी 27 दिनों तक न्यायिक हिरासत में था तो पुलिस हिरासत की मांग क्यों नहीं की गई।

जज ने पूछा, "वह 27 दिनों तक हिरासत में था। आप क्या कर रहे थे? क्या आपने उस अवधि के दौरान पुलिस हिरासत की मांग की थी?"

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 मई को ईडी की तलाशी के दौरान लगभग 300 लोग आवास के बाहर इकट्ठा हुए थे और ईडी कर्मियों, सीआरपीएफ कर्मियों और पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था।

अभियोजन महानिदेशक टी. आसफ अली ने प्रस्तुत किया कि अब तक केवल 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और हरीश कुमार सहित उनके पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

उन्होंने तर्क दिया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही हिरासत में पूछताछ सार्थक होगी और कहा कि हमले के पीछे बड़ी साजिश की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।

राज्य ने यह भी तर्क दिया कि जिला न्यायालय का जमानत आदेश निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि लोक अभियोजक ने जमानत सुनवाई के दौरान गलत दलीलें दी थीं।

हालांकि, जस्टिस डायस ने उस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि एक अभियोजक केवल अदालत की सहायता करता है और जमानत देने या अस्वीकार करने का निर्णय अंततः न्यायाधीश पर निर्भर करता है।

अदालत ने टिप्पणी यदि अभियोजक ने निर्देशों के विपरीत काम किया है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करना उचित कदम होगा।

न्यायालय ने आगे संकेत दिया कि वह केवल इस बात की जांच करेगी कि क्या जमानत आदेश में कोई कानूनी खामियां हैं और हरीशकुमार को दी गई विशिष्ट भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा।

जस्टिस डायस ने संगठित अपराध प्रावधानों सहित कुछ आरोपों की प्रयोज्यता पर भी प्रथम दृष्टया संदेह व्यक्त किया, जबकि अभियोजन पक्ष से मेडिकल रिकॉर्ड के साथ गंभीर चोटों से संबंधित आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कहा।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि वीडियो फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों ने घटना में हरीशकुमार की सक्रिय भागीदारी स्थापित की।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी