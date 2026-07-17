ईडी ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया

शिमला, 17 जुलाई (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के शिमला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार किया है।

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ईडी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य द्वारा सुभाष शर्मा और अन्य प्रमुख साजिशकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

आरोपियों ने कोरवियो, डीजीटी, हाइपेनेक्स्ट और ए-ग्लोबल सहित कई फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म चलाकर निवेशकों को उच्च और सुनिश्चित रिटर्न का लालच देकर जनता को धोखा दिया।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला है कि 2018 में सुभाष शर्मा ने हेम राज, मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा और अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर, नियंत्रित संचालन और बड़े पैमाने पर निवेशकों के नामांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना शुरू की।

बाद में इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल ओशन पर होस्ट किए गए विदेशी सर्वरों पर स्थानांतरित कर दिया गया और इसे कोर्वियो.आईओ और वॉसक्रो.कॉम जैसे डोमेन के माध्यम से संचालित किया गया।

आरोपियों ने झूठे वादे करके, जैसे कि उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर, भ्रामक प्रचार सेमिनार आयोजित करके, टोकन के मूल्यों में हेरफेर करके और पोंजी स्कीम को बनाए रखने के लिए नए टोकन जारी करके, जनता को 'कोरवियो कॉइन (केआरओ)' में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इस स्कीम में नए निवेशकों से एकत्र की गई धनराशि का उपयोग पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया जाता था। धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को छिपाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और डोमेन डेटा को हटा दिया गया था। हालांकि, बरामद डिजिटल साक्ष्यों से पता चला है कि 24.8 लाख से अधिक उपयोगकर्ता इस धोखाधड़ी का शिकार हुए, कुल लेनदेन 219 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष निवेशकों को लगभग 500 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि मिलान गर्ग फर्जी क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं, जैसे कि कोरवियो/वोस्क्रो, हाइपेनेक्स्ट और ए-ग्लोबल के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक और तकनीकी सूत्रधार था। उसने इन प्लेटफार्मों को विकसित और नियंत्रित किया, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का प्रबंधन किया, निवेशकों के विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्थानांतरण की निगरानी की, निवेशकों के धन का हस्तांतरण किया, नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने में सहायता की और धोखाधड़ी वाली योजनाओं के तकनीकी और वित्तीय संचालन पर पूर्ण नियंत्रण रखा।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा फर्जी क्रिप्टोकरेंसी योजना कोरवियो/वोस्क्रो के शुरुआती प्रमोटरों में से थे और उन्होंने निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा आश्वासन देकर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निवेशकों से बड़ी मात्रा में नकदी एकत्र की और उसे जुनेजा परिवार, विशेष रूप से विजय जुनेजा और मासूम जुनेजा, और अन्य सह-साजिशकर्ताओं को सुभाष शर्मा के निर्देश पर सौंप दिया। सुभाष शर्मा क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का मास्टरमाइंड है, जो इस समय फरार है।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि सुखदेव ठाकुर बैंक खाते और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट संचालित करते थे, जिनके माध्यम से घोटाले से संबंधित धनराशि भेजी जाती थी। अभिषेक शर्मा के बैंक खाते में भी क्रिप्टोकरेंसी और रियल एस्टेट परियोजनाओं/कंपनियों में अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ पर्याप्त वित्तीय लेनदेन दर्ज हैं।

--आईएएनएस

एमएस/