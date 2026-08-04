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ई-20 ईंधन को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे कुलतार सिंह संधवां, आप ने की फैसला वापस लेने की अपील

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 04, 2026, 01:13 PM
ई-20 ईंधन को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे कुलतार सिंह संधवां, आप ने की फैसला वापस लेने की अपील

चंडीगढ़, 4 अगस्त (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए ई-20 मुद्दे की गूंज अब पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि इससे देश का नुकसान हो रहा है।

चंडीगढ़ में आईएएनएस से बातचीत में कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि ई-20 का मुद्दा हर नागरिक से जुड़ा है। इससे हर किसी की जेब पर असर पड़ रहा है, देश को नुकसान हो रहा है और बहुत चालाकी से अमेरिका को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर वे इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल देना चाहते हैं, तो इसे सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जो इसे लेना चाहते हैं। वे हर किसी को इसका इस्तेमाल करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? हमें बताएं, इससे किसे फायदा हो रहा है? क्या किसी ग्राहक को फायदा हो रहा है? क्या किसानों को फायदा हो रहा है? क्या पर्यावरण को फायदा हो रहा है? क्या देश को फायदा हो रहा है? इससे सिर्फ अमेरिका और उससे जुड़ा कारोबार करने वालों को ही फायदा हो रहा है। किसी और को कोई फायदा नहीं हो रहा है।

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हाल के दिनों में देश ने देखा है कि केंद्र सरकार किस तरह लोगों पर जबरदस्ती ई20 फ्यूल लेने पर जोर दे रही है। इसके विरोध में अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया और एक राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित किया, जिसमें लगभग 7 लाख लोगों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से पूरे देश में ई20 ईंधन के इस्तेमाल को लागू करने की हालिया कोशिश के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। हमारे अनुसार, यह पॉलिसी लोगों पर थोपी जा रही है, जिससे हजारों गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और ईंधन का माइलेज भी कम हो रहा है। हमारा मानना ​​है कि यह अमेरिका के हितों को फायदा पहुंचाने के लिए उसके सीधे असर में किया जा रहा है। हमने इस कदम का विरोध करने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया है और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की अपील करते हैं।

दूसरी ओर आप नेता बलतेज पन्नू ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे ऐसे लोगों का अपने मंचों पर बुलाकर नारे लगवा रहे हैं, जो 'चिट्टा' (हेरोइन) से जुड़े मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। यहां तो कांग्रेस सिर्फ पोस्टर बनकर रह गई है। पंजाब में जमीनी स्तर पर कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी