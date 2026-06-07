इंडिया गठबंधन में दरार: डीएमके, सीपीआई(एम) ने कांग्रेस पर 'पीठ में छुरा घोंपने' का लगाया आरोप

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। डीएमके और सीपीआई(एम) ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की पीठ में छुरा घोंपने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने इसके नेताओं पर विपक्षी गठबंधन में सभी को साथ लेकर न चलने का भी आरोप लगाया।

Read More

यह रिएक्शन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों, डीएमके, सीपीआई (एम) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के बीच अनबन के बीच आया है।

तमिलनाडु चुनाव के बाद डीएमके ने कांग्रेस के उनके गठबंधन से बाहर निकलने के बाद 8 जून को विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा न लेने का अपना फैसला बताया है, वहीं लेफ्ट पार्टी ने उनसे केरलम चुनाव कैंपेन के दौरान भाजपा के साथ डील वाली बातों पर साफ बात करने को कहा है।

इस बीच, झारखंड के रूलिंग अलायंस के अंदर आने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर मतभेद सामने आ गए हैं, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस सीट-शेयरिंग को लेकर आमने-सामने हैं।

डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक मीटिंग का बॉयकॉट करने का फैसला किया है, क्योंकि हम ऐसी जगह नहीं रहना चाहते जहां कांग्रेस मौजूद हो।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीठ में छुरा घोंपने वाली है। उन्होंने हमारा काम और डीएमके पार्टी के वर्कर्स की मेहनत और पसीना चुराया और फिर खेमा बदल लिया। यह मौकापरस्ती का सबसे अच्छा उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ऐसी जगह हिस्सा लेती है या वहां दिखती है, जहां कांग्रेस शामिल है तो यह सभी डीएमके कैडर का अपमान होगा।

उन्होंने बताया कि डीएमके ने यह साफ कर दिया है कि वह दूसरी पार्टियों की बात सुनेगी।

अन्नादुरई ने कहा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और यह पक्का करना है कि देश में आम आदमी को परेशानी न हो, इस पर उनके विचार सुनते हैं।

सीपीआई(एम) नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा कि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की एक बड़ी जिम्मेदारी है।

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा कि गठबंधन में किसी भी सबसे बड़ी पार्टी की मोर्चे को एक साथ रखने में अहम भूमिका होती है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस नेता जरूरी समझदारी नहीं दिखा रहे हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप लीड करना चाहते हैं तो आपको सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर आप अपने सहयोगियों को गाली देंगे तो आपके साथ कौन रहेगा। राहुल गांधी एक जगह सीपीआई(एम) की बुराई करते हैं तो दूसरी जगह डीएमके की। अगर आप इन पार्टियों को एक साथ रखना चाहते हैं और गठबंधन को लीड करना चाहते हैं तो आपको सभी को रिप्रेजेंट करना होगा।

उन्होंने कहा कि दूसरे नेता अलग-अलग बातें कह सकते हैं, लेकिन फ्रंट के लीडर के तौर पर आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते जिससे एकता को नुकसान हो।

मोल्लाह ने कहा कि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि फ्रंट कैसे बनाया जाता है, जिसके लिए सीरियस होना पड़ता है, सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत होनी चाहिए और समझदारी से बात करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इनके बिना कोई लीडर नहीं बन सकता।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का बर्ताव अलायंस को नुकसान पहुंचा रहा है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी