इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक में 23 दलों के शामिल होने की संभावना, कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। विपक्षी एकजुटता को ज्यादा मजबूत करने को लेकर इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोजित होने जा रही है। बैठक में गठबंधन के 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। कुछ दलों के शीर्ष नेता और प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बैठक में जुड़ सकते हैं।

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सूत्रों के अनुसार, बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार गुट), सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), भाकपा (माले), एमडीएमके, वीसीके, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी), वीआईपी पार्टी, केरल कांग्रेस, केरल कांग्रेस (मणि), बाप पार्टी और लोकदल सहित कुल 23 दलों के शामिल होने की संभावना है।

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रमुख रूप से मौजूद रह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के शामिल होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राजद की ओर से तेजस्वी यादव या मनोज झा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं।

इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, एनसीपी (शरद पवार गुट) से सुप्रिया सुले, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, सीपीएम से जॉन ब्रिटास, सीपीआई से डी. राजा और भाकपा (माले) से दीपांकर भट्टाचार्य के शामिल होने की संभावना है।

वहीं आईयूएमएल से पी. के. कुंजालिकुट्टी, आरएसपी से एन. के. प्रेमचंद्रन, केरल कांग्रेस (मणि) से जोस के. मणि, वीसीके से थोल थिरुमावलवन और एमडीएमके से वाइको भी बैठक में शामिल हो सकते हैं।

हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से प्रतिनिधि के नाम पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। झारखंड में राज्यसभा नामांकन प्रक्रिया के चलते पार्टी नेतृत्व अंतिम निर्णय लेगा। सूत्रों का कहना है कि कुछ दलों की ओर से प्रतिनिधियों की अंतिम पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए सूची में बदलाव संभव है।

--आईएएनएस

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