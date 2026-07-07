इंडोनेशिया में पीएम मोदी का सम्मान भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रमाण : दिनेश शर्मा

लखनऊ, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा, राम मंदिर चंदा चोरी मामले समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान हमेशा शांति और विश्व कल्याण की रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है।

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दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि भारत का इतिहास देखा जाए तो देश ने कभी किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी देश पर कब्जा करने की मानसिकता रखी। यही भारत की सभ्यता और संस्कृति की मूल भावना है। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया में सर्वोच्च सम्मान मिलना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव है। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री का जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ और वहां की संसद में तालियों एवं मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन किया गया, वह इस बात का प्रमाण है कि विश्व समुदाय उन्हें एक प्रभावशाली वैश्विक नेता के रूप में देख रहा है। यह दृश्य प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय था और इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है।

राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भाजपा सांसद ने कहा कि इस पूरे मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वयं शिकायत दर्ज कराई है और अनियमितताओं की जानकारी भी ट्रस्ट की ओर से ही सामने लाई गई। गणना में गड़बड़ी की जो शिकायतें मिलीं, उन पर ट्रस्ट ने पारदर्शिता के साथ कार्रवाई शुरू कराई और राज्य सरकार ने भी तत्परता दिखाते हुए विशेष जांच दल का गठन किया। जांच आगे बढ़ने के साथ आरोपी कानून के शिकंजे में आ रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मामले में कठोरतम कार्रवाई हो। लोगों से अपील है कि वे जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि सरकार और संबंधित संस्थाएं पूरे मामले को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष कार्रवाई कर रही हैं।

चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किए जाने को लेकर सवाल किए जाने पर दिनेश शर्मा ने टिप्पणी करने से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि पूज्य कमल नयन दास महाराज और पूज्य नृत्य गोपाल दास महाराज जैसे संतों के विचार उनके लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। वे स्वयं श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और इस दौरान उन्होंने चंपत राय के समर्पण, कार्यशैली और प्रतिबद्धता को बहुत करीब से देखा है। व्यक्तिगत रूप से उनका अनुभव रहा है कि चंपत राय का समर्पण भाव अनुकरणीय रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे ट्रस्ट हो, सरकार हो या विश्व हिंदू परिषद, सभी का एक ही मत है कि जिसने भी अपराध किया है, उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई नेताओं के पुराने बयान सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद हैं। कुछ नेताओं ने अयोध्या और राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक एवं विवादित टिप्पणियां की थीं, जबकि कुछ नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व तक पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने अतीत में न्यायालय में ऐसे पक्ष का समर्थन किया था, जिसने राम जन्मभूमि को लेकर सवाल उठाए थे। जिन लोगों की कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में आस्था नहीं रही, वे आज मंदिर और सनातन परंपरा को राजनीतिक विवादों में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं।

दिनेश शर्मा ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन किया जा चुका है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच अपनी प्रक्रिया से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके बहाने पूरे मंदिर या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को बदनाम करने का प्रयास उचित नहीं है।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम