भारत समाचार

हैदराबाद: संदिग्ध लक्षित एसयूवी हमले में तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील की हत्या

वक्फ भूमि विवाद से जुड़ी रंजिश में वकील की हत्या की आशंका, पुलिस जांच जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 24, 2026, 03:41 AM
हैदराबाद: संदिग्ध लक्षित एसयूवी हमले में तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील की हत्या

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक वकील की कथित तौर पर अज्ञात हमलावरों ने हैदराबाद में शनिवार को तेज रफ्तार एसयूवी से टक्कर मारकर हत्या कर दी, जिसे पुलिस एक लक्षित हमला मान रही है। यह घटना शहर के मध्य में स्थित मसाब टैंक क्षेत्र में घटी।

पुलिस के अनुसार, वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन अपने आवास के पास अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एसयूवी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन तेजी से भाग निकला, जिससे वकील सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

पुलिस शुरू में इस मामले को हिट-एंड-रन की घटना माना रही थी। हालांकि, परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद, पुलिस अब इसे हत्या का मामला मानकर चल रही है, जिसमें वक्फ भूमि को लेकर चल रहे विवादों से जुड़े होने की आशंका है।

मोइजुद्दीन एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे जो लगभग 35 वर्षों से उच्च न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय में वकालत कर रहे थे।

पुलिस उपायुक्त रक्षिता कृष्ण मूर्ति ने मीडिया को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मलकपेट और हैदराबाद के अन्य क्षेत्रों में वक्फ भूमि को लेकर विवादों से जुड़े व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता हो सकती है।

मोइजुद्दीन के परिवार ने दो ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया है जिनका कथित तौर पर वक्फ भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित उनके द्वारा संभाले जा रहे कानूनी मामलों से संबंध है।

पुलिस ने अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एसयूवी का पता लगाने और आरोपियों की पहचान करने के साथ-साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं।

मोइजुद्दीन के बेटे फरहान, जो खुद भी एक वकील हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके पिता को दो ऐसे व्यक्तियों से धमकियां मिली थीं, जो कथित तौर पर वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण में शामिल थे।

फरहान ने दावा किया कि उसके पिता पर अतीत में पांच बार हमला हो चुका था।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि हत्या में संदिग्ध रूप से शामिल दो व्यक्तियों में से एक ने कुछ महीने पहले उनके पिता के कार्यालय का दौरा किया था और उनके द्वारा संभाले जा रहे कानूनी मामलों के संबंध में "अंतिम चेतावनी" जारी की थी।

तेलंगाना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने इस हत्या की निंदा की और मांग की कि पुलिस महानिदेशक और हैदराबाद पुलिस आयुक्त दोषियों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कानून के अनुसार उन पर मुकदमा चलाया जाए।

इसी बीच, एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोइजुद्दीन की हत्या की निंदा की। उन्होंने "इस बहादुर वकील" की हत्या के पीछे "मुख्य साजिशकर्ता और हमलावरों" की गिरफ्तारी की मांग की।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी

 

Lawyer Murder CaseTelangana PoliceCrime Investigationlegal newsWaqf Land DisputeTelangana NewsAsaduddin OwaisiTelangana High CourtAIMIMHyderabad CrimeHyderabad newshit and run case

Related posts

Loading...

More from author

Loading...