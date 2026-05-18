तमिलनाडु: भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, 26 मई के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है मानसून

चेन्नई: तमिलनाडु में भारी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का पूर्वानुमान है कि दक्षिणी क्षेत्र में वायुमंडलीय परिसंचरण मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में और अधिक बारिश होगी।

मौसम अधिकारियों के अनुसार, एक वायुमंडलीय परिसंचरण कन्याकुमारी सागर और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जबकि दूसरा उत्तर-पूर्वी तमिलनाडु और आस-पास के इलाकों में बना है। इन प्रणालियों के कारण रविवार को कई जिलों में भारी बारिश हुई।

होसुर और कृष्णागिरी जिले के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हुई। वहीं, शिवागंगा और आसपास के इलाकों में एक घंटे से अधिक समय तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

डिंडीगुल जिले में, पलानी और कोडाइकनाल में लगभग दो घंटे तक बारिश हुई, जिससे कई सड़कों पर जलभराव हो गया। थेनी जिले में पेरियाकुलम और आसपास के इलाकों में भी आधे घंटे से अधिक समय तक मध्यम बारिश हुई।

मदुरै, पुदुकोट्टई के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ लगातार बारिश हुई। नागापट्टिनम जिले में भी कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी जमा हो गया।

मौसम विभाग ने सोमवार को नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, थेनी, डिंडीगुल, मदुरै और शिवागंगा जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

पुदुकोट्टई, करूर, तिरुची, इरोड, सेलम, नामक्कल, धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों में भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

पूर्वानुमान यह भी बताता है कि मंगलवार को कोयंबटूर और तिरुप्पुर के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ नीलगिरी, थेनी, डिंडीगुल और मदुरै जिलों में भी भारी बारिश जारी रहेगी। चेन्नई में कुछ अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 26 मई के आसपास केरल में दस्तक देने की उम्मीद है।

--आईएएनएस