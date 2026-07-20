हैदराबाद: यौन उत्पीड़न के आरोपी ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की कोशिश की

हैदराबाद, 20 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे यौन उत्पीड़न के आरोपी एक ट्रेनी आईपीएस अफसर ने सोमवार को कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की। रविवार को उसके खिलाफ एक महिला ट्रेनी अफसर ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।

Read More

हैदराबाद के मोती नगर में अपने रिश्तेदार के घर पर उदय कृष्ण रेड्डी नामक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसे एसआर नगर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया और इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में उसका इलाज चल रहा है।

आत्महत्या की कोशिश से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसके खिलाफ शिकायतें और अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं। उसने कहा कि उसे कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि न्याय होगा। उसने मीडिया से भी अपील की कि कोई भी खबर चलाने से पहले तथ्यों की पुष्टि की जाए।

पुलिस ने रविवार को एक 30 साल की महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उदय कृष्ण रेड्डी ने 23 जून से 10 जुलाई के बीच उन्हें परेशान किया।

अट्टापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने उदय कृष्ण रेड्डी पर अभद्र मैसेज भेजने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया। आरोप है कि उसने महिला का प्राइवेट वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे उनके पति को भेज दिया।

शिकायत करने वाली महिला के मुताबिक, आरोपी ने 23 जून को वाट्सएप के जरिए अभद्र मैसेज भेजकर उसे परेशान करना शुरू किया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने साथी ट्रेनीज के सामने उसके बारे में अपमानजनक बातें कहीं और उस पर एक दूसरे ट्रेनी के साथ यौन संबंध होने का झूठा आरोप लगाया।

शिकायत करने वाली महिला ने यह भी कहा कि उदय कृष्ण रेड्डी ने उन्हें डरा-धमकाकर और ब्लैकमेल करके उनके पर्सनल मैसेज जाहिर करने पर मजबूर किया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी उसका मोबाइल फोन अपने कमरे में ले गया और उसका पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया।

आरोपी ट्रेनी अधिकारी ने कथित तौर पर महिला ट्रेनी आईपीएस की जानकारी के बिना उसका प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से उसके पति को भेज दिया।

प्रकाशम जिले के उल्लापालेम के रहने वाले उदय कृष्ण रेड्डी ने पिछले साल सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 350 हासिल की और आईपीएस बना था। रेड्डी ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और 2013 में कॉन्स्टेबल के तौर पर पुलिस बल में शामिल हुआ था।

पुलिस कॉन्स्टेबल से आईपीएस अधिकारी बनने के उसके सफर की सभी ने तारीफ की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 'एक्स' पर पोस्ट किया था, "उदयकृष्ण रेड्डी का कॉन्स्टेबल से आईपीएस अधिकारी बनने का सफर साबित करता है कि अगर हिम्मत और लगातार कड़ी मेहनत का साथ हो, तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प हर बाधा को तोड़ सकता है और नई किस्मत लिख सकता है। भविष्य उन्हीं का है जो कभी हार नहीं मानते।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम