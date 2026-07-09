हैदराबाद पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ 'ऑपरेशन थंडरबोल्ट' चलाया

हैदराबाद, 9 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद सिटी पुलिस ने गुरुवार तड़के मंगर बस्ती में अवैध ड्रग तस्करी और असामाजिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए 'ऑपरेशन थंडरबोल्ट' नाम से बड़ा संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया।

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पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार की देखरेख में इस ऑपरेशन के लिए आर्म्ड फोर्सेस और स्पेशल टीमें तैनात की गईं। इस ऑपरेशन में हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग, टास्क फोर्स, सेंट्रल क्राइम स्टेशन, सीएआई आर्म्ड फोर्सेस और लोकल सिटी सिविल पुलिस के कुल 1,100 जवानों ने हिस्सा लिया।

पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन हबीब नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में बहुत ही सटीक रणनीति के साथ चलाया गया।

इस बड़े पैमाने पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में शहर की पुलिस की अलग-अलग स्पेशल विंग्स के बीच करीबी तालमेल देखने को मिला। सुबह 3:30 बजे शुरू हुए स्पेशल ऑपरेशन की सीधी देखरेख एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एसएम श्रीनिवास और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) तफसीर इकबाल ने की।

दोनों एसीपी ने खुद इसमें हिस्सा लिया, निगरानी की और मौके पर ही जवानों को निर्देश दिए। टास्क फोर्स के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गायकवाड़ वैभव रघुनाथ फील्ड ऑपरेशन की सीधी देखरेख के लिए मौके पर मौजूद रहे।

पुलिस ने बताया कि गांजे की 150 पुड़िया, कफ सिरप की 32 बोतलें, एक किलो सूखा गांजा और शराब की बोतलें जब्त की गईं। चेकिंग के दौरान ऑपरेशन में शामिल टीमों ने कई कानून तोड़ने वालों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। इनमें प्रॉपर्टी से जुड़े अपराध करने वाले, चेन छीनने वाले, आदतन अपराधी और वे लोग शामिल थे जिनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट पेंडिंग थे।

हिरासत में लिए गए लोगों में ड्रग्स से जुड़े अपराध करने वाले 15 लोग और प्रॉपर्टी से जुड़े अपराधों के 50 संदिग्ध शामिल थे। एसीपी इकबाल ने मीडिया को बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि इलाके में कई लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे थे और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल थे।

पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने चेतावनी दी कि विभाग 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाएगा और नशीले पदार्थों या ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले या गड़बड़ी फैलाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम