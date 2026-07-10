हैदराबाद: नशे में धुत युवक की कार अभिनेता धर्मा के घर में घुसी, बड़ा हादसा टला

हैदराबाद, 10 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स स्थित फिल्म नगर में शुक्रवार तड़के टॉलीवुड अभिनेता धर्मा के घर में एक तेज रफ्तार कार घुस गई। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि घर की बाउंड्री वॉल और गेट को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने बताया कि कार चला रहा युवक कथित तौर पर शराब के नशे में था।

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पुलिस के अनुसार, आधी रात के बाद तेज रफ्तार कार का चालक नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद वाहन अभिनेता धर्मा के घर का गेट तोड़ते हुए परिसर में जा घुसा और वहीं जाकर रुका।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा ढह गया और कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

जोरदार आवाज सुनकर अभिनेता धर्मा और उनके परिवार के सदस्य जाग गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

सूचना मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची और कार चला रहे युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि वह शराब के नशे में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इधर, तेलंगाना में एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई। एक शराबी व्यक्ति ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की किराये पर चलने वाली बस ही चुरा ली।

पुलिस के मुताबिक, पलाकुर्थी निवासी वेंकन्ना ने जंगांव बस स्टैंड से खाली खड़ी बस चुरा ली और उसे करीब 21 किलोमीटर तक सूर्यापेट की ओर चलाकर ले गया।

सिंगराजुपल्ली टोल गेट के पास सीमेंट के ब्लॉक से टकराने के बाद बस रुक गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि वह भी शराब के नशे में था।

पुलिस के अनुसार, पेशे से ट्रैक्टर चालक वेंकन्ना तिरुपति जाना चाहता था। वह पहले दो बार नजदीकी रेलवे स्टेशन गया, लेकिन ट्रेन नहीं मिलने पर जंगांव बस स्टैंड पहुंचा। वहां उसने निगम की किराये की बस खड़ी देखी।

बताया गया कि उसने बस के टूलकिट की मदद से वाहन स्टार्ट किया और उसे लेकर निकल पड़ा।

बस चोरी की घटना का खुलासा तब हुआ जब सिंगराजुपल्ली टोल प्लाजा के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस को पीछे करने की कोशिश में वेंकन्ना ने कई बार डिवाइडर में टक्कर मारी। उसकी हरकतों पर शक होने पर टोल प्लाजा कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

--आईएएनएस

डीएससी