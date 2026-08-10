हैदराबाद में एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार पूर्व सैनिक की मौत, तीन घायल

हैदराबाद, 10 अगस्त (आईएएनएस)। हैदराबाद में सोमवार को तेज रफ्तार एसयूवी की चपेट में आने से स्कूटी चला रहे सेना के एक रिटायर्ड जवान की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए।

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हिट-एंड-रन की यह घटना नरसिंगी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक स्कूल के पास हुई।

बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रही कार ने सेना के एक पूर्व जवान को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी रुकी नहीं और आगे जाकर अन्य लोगों को भी टक्कर मारी, जिससे तीन लोग घायल हो गए।

स्कूटी चला रहे रिटायर्ड सैनिक को एसयूवी ने इतनी जोरदार टक्कर मारी की वे हवा में उछल गए और सड़क पर अचेत होकर गिर गए। इसके बाद गाड़ी ने अन्य लोगों को भी टक्कर मारी, जिनमें रैपिडो टू-व्हीलर पर सवार दो लोग भी शामिल थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एसयूवी में सवार पांच युवक गाड़ी वहीं छोड़कर मौके से भाग गए। युवक शराब के नशे में थे। पुलिस ने कहा कि उन्होंने इसमें शामिल लोगों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है।

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

गलत साइड पर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यह जानलेवा हादसा हुआ। पुलिस ने कहा कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी में सवार लोग नशे में थे या नहीं।

शुरुआती जांच से पता चला है कि गाड़ी शमशाबाद एयरपोर्ट इलाके के रहने वाले बाबू गौड़ की थी।

पुलिस ने सेना के पूर्व जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया है।

शहर में एक और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया, जब एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। यह हादसा कोंडापुर में हुआ। मृतक की पहचान वानापर्थी जिले के 50 वर्षीय श्रीनिवासुलु के रूप में हुई।

वहीं, जगतियाल जिले में एक मोटरसाइकिल के सड़क डिवाइडर से टकराने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी