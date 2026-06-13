हैदराबाद: एयर फोर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड, राजनाथ सिंह ट्रेनीज को देंगे 'प्रेसिडेंट कमीशन'

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को हैदराबाद में एयर फोर्स एकेडमी (एएफए) के डुंडीगल में 217वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड (सीजीपी) में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिलिट्री अनुशासन के साथ होने वाला यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की अलग-अलग शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स की प्री-कमीशनिंग ट्रेनिंग के सफल समापन का जश्न मनाएगा।

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राजनाथ सिंह इस परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर (आरओ) होंगे।

मंत्रालय के अनुसार, समारोह के दौरान राजनाथ सिंह पास आउट होने वाले ट्रेनीज को 'प्रेसिडेंट कमीशन' सौंपेंगे। इस समारोह में आईएएफ के फ्लाइट कैडेट्स और भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम के अधिकारियों और ट्रेनीज को ट्रेनिंग पूरी करने पर 'विंग्स' और 'ब्रेवेट्स' दिए जाएंगे।

यह सीजीपी नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए), पुणे की महिला कैडेट्स के पहले बैच के कमीशनिंग का भी प्रतीक होगा, जिन्होंने 30 मई, 2025 को पास आउट किया था और ब्रांच-स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए एएफए में शामिल हुई थीं।

रक्षा मंत्री फ्लाइंग, नेविगेशन स्ट्रीम और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में ओवरऑल मेरिट लिस्ट में टॉप करने वाले फ्लाइट कैडेट्स को 'प्रेसिडेंट प्लाक' भी देंगे।

परेड में मिलिट्री ड्रिल और एरियल डिस्प्ले (हवाई करतब) शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत आकाश गंगा स्काईडाइविंग टीम और एयर वॉरियर ड्रिल टीम (एडब्ल्यूडीटी) के प्रदर्शन से होगी। बीच-बीच में भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह के नेतृत्व में फ्लाई पास्ट भी होंगे।

फ्लाई पास्ट में चार तरह के ट्रेनर एयरक्राफ्ट-पिलाटस पीसी-7 एमकेआईआई, हॉक, किरण और चेतक शामिल होंगे। समारोह के मुख्य आकर्षणों में एसयू-30 एमकेआई, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (एसकेएटी) के हवाई करतब शामिल होंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी