हैदराबाद: 17 लाख रुपए की चोरी के आरोप में कैश वैन चालक और उसके दो बेटे गिरफ्तार

हैदराबाद, 25 जून (आईएएनएस)। हैदराबाद पुलिस ने दो दिन पहले एटीएम कैश वैन से 17 लाख रुपए की चोरी के आरोप में कार चालक और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस ने बताया कि 23 जून को एडी बाजार इलाके में एसबीआई एटीएम के पास वैन से नकदी चुराने वाले चिरा श्रीनिवास को स्विगी के डिलीवरी बॉय चिरा अनीश और चिरा जसवंत के साथ गिरफ्तार किया गया है।

कमिश्नर टास्क फोर्स, चारमीनार जोन टीम और आईएस सदन पुलिस ने गुरुवार को आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 14.55 लाख रुपए नकद, अपराध में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन बरामद किए।

चारमीनार जोन के पुलिस उपायुक्त खरे किरण प्रभाकर ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सफलता की घोषणा की।

23 जून को क्लीयर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कैश कस्टोडियन बंटुपल्ली सुरेश ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके ड्राइवर चिर्रा श्रीनिवास ने 17 लाख रुपए नकद चुरा लिए हैं, जिन्हें एडी बाजार स्थित एसबीआई एटीएम में लोड किया जाना था।

आईएस सदन पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 303(3) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और पाया कि ड्राइवर श्रीनिवास नकदी का बैग लेकर एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक पर फरार हो गया। दोपहिया वाहन चलाने वाले दूसरे व्यक्ति की पहचान उनके बेटे अनीश के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार, आर्थिक तंगी के कारण श्रीनिवास ने अपने कार्यस्थल से नकदी चोरी करने की योजना बनाई थी। उन्होंने इस योजना पर अपने बेटों से चर्चा की थी।

23 जून को श्रीनिवास नकदी भरने वाले वाहन पर काम पर गए और अनीश को एडी बाजार स्थित एसबीआई एटीएम पर आने का निर्देश दिया। जब अन्य कर्मचारी एटीएम में नकदी भरने में व्यस्त थे, तब श्रीनिवास ने गाड़ी से नकदी का बैग निकाला और पास की एक गली में चला गया, जहां अनीश ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया, और वे तेजी से वहां से चले गए।

बाद में, उनकी मुलाकात पीरजादिगुडा में जसवंत से हुई और श्रीनिवास ने उसे चोरी की रकम में से 10 लाख रुपए दे दिए। श्रीनिवास और अनीश ने बाकी रकम अपने पास रख ली और कुछ खर्च करते हुए इधर-उधर घूमते रहे।

डीसीपी ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने श्रीनिवास और अनीश को बोवनपल्ली में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपराध किया था और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी जसवंत को पीरजादिगुडा में गिरफ्तार किया।

--आईएएनएस

एमएस/