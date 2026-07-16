हिंदू और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा आंदोलन: कर्नाटक भाजपा

हावेरी, 16 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने गुरुवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर 'हिंदू विरोधी' और 'किसान विरोधी' नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कथित तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ राज्यभर में जोरदार आंदोलन करेगी।

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हावेरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हत्याएं हो रही हैं और सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण सांप्रदायिक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए हैं।

उन्होंने हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हावेरी में लोहित कुरुबार और उनके दोस्तों पर हमला हुआ, जिसमें एक युवक का हाथ कट गया। इसके अलावा उन्होंने रत्तेहल्ली में शिवाजी राव की हत्या तथा कोप्पल और यल्लापुर में हुई अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया।

विजयेंद्र ने घोषणा की कि सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 17 जुलाई को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी बड़ा प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार बिदादी में प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के लिए हजारों एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की सहमति से भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, लेकिन यह केवल दिखावा है। सरकार को बिदादी परियोजना पर किसानों के हित में तत्काल फैसला लेना चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा कि कम बारिश के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल बेंगलुरु में वातानुकूलित कमरों में बैठकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मंत्रियों को जिलों का दौरा कर किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए और राहत उपायों की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कृषि मंत्री का पद लंबे समय तक खाली रहने पर भी सरकार की आलोचना की।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और कथित सरकारी साजिशों के बावजूद मतदाता सूची सत्यापन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया।

विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के गृह क्षेत्र कनकपुरा के पास कर्नाटक का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला रियल एस्टेट हितों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है।

उन्होंने सुझाव दिया कि दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तुमकुरु के पास विकसित किया जाए, क्योंकि इससे मध्य और उत्तर कर्नाटक के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा और वहां पर्याप्त सरकारी भूमि भी उपलब्ध है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसानों की समस्याओं की लगातार अनदेखी होती रही, तो किसानों का आक्रोश राज्य सरकार के लिए भारी पड़ सकता है।

--आईएएनएस

डीएससी