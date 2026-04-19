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Dushyant Chautala Convoy Incident: हिसार में दुष्यंत चौटाला के साथ हुई घटना की कुलदीप वत्स ने की निंदा, पुलिस पर कार्रवाई की मांग

दुष्यंत चौटाला काफिले विवाद पर गरमाई राजनीति, कुलदीप वत्स ने पुलिस पर उठाए सवाल
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Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 10:23 AM
हिसार में दुष्यंत चौटाला के साथ हुई घटना की कुलदीप वत्स ने की निंदा, पुलिस पर कार्रवाई की मांग

झज्जर: कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इस पूरे मामले को कानून व्यवस्था की नाकामी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए।

हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर काफिला रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। चौटाला ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने उन पर हथियार तान दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ।

कुलदीप वत्स ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि किसी भी प्रदेश में चाहे कोई आम व्यक्ति हो या फिर कोई बड़ा नेता, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की घटना या व्यवहार होता है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं रहा और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेंगे तो आम जनता का भरोसा सिस्टम से उठ जाएगा।

कुलदीप वत्स ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह हर नागरिक, चाहे वह बड़ा नेता हो या आम इंसान, सभी को सुरक्षा और न्याय दे, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाए तो यह बेहद गंभीर स्थिति है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अगर कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

--आईएएनएस

 

 

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