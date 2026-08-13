हर्षवर्धन श्रृंगला ने लाल किले के पास हुए धमाके पर यूएन रिपोर्ट का किया समर्थन

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को यूएन की 'एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम' की उस रिपोर्ट का समर्थन किया, जिसमें लाल किले के पास हुए आत्मघाती कार बम हमले को 'अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट' (एक्यूआईएस) की करतूत बताया गया है। साथ ही, उन्होंने चिंता जताई कि बांग्लादेश के साथ भारत की खुली सीमा के कारण देश में आतंकवाद फैल सकता है।

सुरक्षा परिषद को आतंकवाद पर 'एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम' की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले नवंबर में लाल किले के पास हुए धमाके, जिसमें 11 लोग मारे गए थे, के लिए 'आधिकारिक तौर पर एक्यूआईएस को जिम्मेदार ठहराया गया था।' साथ ही, इसमें चेतावनी दी गई है कि एक्यूआईएस अलग-थलग समूहों से हटकर एक विकेंद्रीकृत आतंकवादी संगठन के रूप में उभर रहा है।

श्रृंगला ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कहा है कि एक्यूआईएस भारत में संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लाल किले के पास धमाके के लिए जिम्मेदार लोग भी शामिल हैं तो निश्चित रूप से हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी होगी कि हमारे देश में इन आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को अनुमति न मिले।"

पूर्व आईएफएस अधिकारी, जो अमेरिका में भारत के राजदूत और विदेश सचिव रह चुके हैं, ने कहा कि यूएन सुरक्षा परिषद के पास 'विशेषज्ञों की एक बहुत व्यापक टीम' है।

उन्होंने कहा, "ये वे लोग हैं जो आतंकवाद-रोधी मामलों के विशेषज्ञ हैं, जो आतंकवादी संगठनों से निपटने में माहिर हैं, और इसलिए वे इन मुद्दों पर बहुत शोध और जांच करते हैं।"

बांग्लादेश में पूर्व राजदूत रह चुके श्रृंगला ने देश में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के लिए वहां के पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया।

उनकी यह प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया था, "इस बात को लेकर कुछ चिंता थी कि एक्यूआईएस बांग्लादेश का इस्तेमाल वहां अपने सेल बनाने के लिए करने की कोशिश कर रहा है।"

श्रृंगला ने कहा, "बांग्लादेश अब एक ऐसी जगह बन गया है जहां बहुत सारे चरमपंथी और आतंकवादी हावी हो गए हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस की पिछली सरकार ने कई वांछित आतंकवादियों को रिहा कर दिया था और ऐसा माहौल बनाया था जो ऐसे आतंकवादियों के लिए उस देश में पैर जमाने के अनुकूल था।"

यह जोर देते हुए कि जमात-ए-इस्लामी का बांग्लादेश में अभी भी 'काफी प्रभाव' है, पूर्व राजदूत ने चेतावनी दी, "खुली सीमाओं के कारण ये लोग भारत में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा ताकि हमारी सुरक्षा और अखंडता से कोई समझौता न हो... और हमें बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ भी काम करना होगा क्योंकि उनके क्षेत्र में आतंकवादियों का सक्रिय होना उनके हित में भी नहीं है।"

--आईएएनएस

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