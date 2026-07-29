हरियाणा सरकार ने अंबाला में अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 29 जुलाई (आईएएनएस)। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और नए निवेश को आकर्षित करने के मकसद से हरियाणा सरकार ने बुधवार को केंद्र की प्रमुख 'भारत औद्योगिक विकास योजना' (भव्य) के तहत आईएमटी अंबाला में एक अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति (एसएलसी) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिससे इसे अंतिम मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजने का रास्ता साफ हो गया।

इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के तहत एचएसआईआईडीसी के आने वाले आईएमटी अंबाला में 108.58 एकड़ में निवेश के लिए तैयार, 'प्लग-एंड-प्ले' इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। 304.10 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार होने और भारत के पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर इसकी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान, राज्य-स्तरीय समिति ने भव्य योजना के तहत सिफारिश करने से पहले प्रस्ताव के तकनीकी, वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की। यह योजना देश भर में 100 वर्ल्ड-क्लास इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए शुरू की गई है, जिस पर छह साल में 33,660 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कमिश्नर और सेक्रेटरी (उद्योग और वाणिज्य) अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क इस स्कीम की जरूरी शर्तों को पूरा करता है। इन शर्तों में लगातार फैली हुई और बिना किसी कानूनी अड़चन वाली जमीन की उपलब्धता, मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और तेजी से काम शुरू करने की तैयारी शामिल है।

इस प्रोजेक्ट को एक आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 256 इंडस्ट्रियल प्लॉट, 15 पहले से बने फैक्ट्री शेड, वेयरहाउसिंग की सुविधाएँ, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, मजदूरों के लिए घर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), अंदरूनी सड़क नेटवर्क, यूटिलिटी सेवाएं और बड़े पैमाने पर ग्रीन स्पेस शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/