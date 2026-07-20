हरियाणा के झज्जर में बड़ा हादसा; बछड़े को बचाने कुएं में उतरे चार लोगों की जहरीली गैस से मौत

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। हरियाणा के झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में एक कुएं में गिरे बछड़े को बचाने उतरे चार ग्रामीणों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई।

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जानकारी के मुताबिक, कुएं में गिरे बछड़े को बचाने की कोशिश में गांव का एक व्यक्ति कुएं में उतरा, लेकिन वहां मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आ गया। उसे बचाने के लिए एक-एक करके तीन और लोग कुएं में उतरे, लेकिन गैस की वजह से वे भी बेहोश हो गए।

इसके बाद झज्जर पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन की टीमों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और कुएं से पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए करीब तीन घंटे तक काम किया। चारों को कुएं से बाहर निकाला गया और पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान की निगरानी की। बचाव कार्य के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी मौके पर मौजूद रहे। बचाव कार्य में शामिल सब-इंस्पेक्टर राजेश कुमार की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

इस दुखद घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की और कहा कि समय पर मदद मिलने से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने घटना की जांच और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हुई कथित देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की।

अधिकारियों के इन मौतों की असल वजह की जांच करने की उम्मीद है, हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि पीड़ितों की मौत कुएं के अंदर जमा जहरीली गैस की वजह से हुई हो सकती है। पुलिस और जिला अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि बचाव कार्य के दौरान सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं।

इस घटना से मुनीमपुर गांव में हड़कंप मच गया है। गांव वाले उन चार लोगों की मौत पर शोक मना रहे हैं, जिनकी जान फंसे हुए बछड़े को बचाने की कोशिश में चली गई।

झज्जर की पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। उन्होंने बताया कि बचाव के हरसंभव प्रयास किए गए लेकिन चारों लोगों को बचाया नहीं जा सका।

--आईएएनएस

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