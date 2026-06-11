हरियाणा: 26 वर्षीय जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

चंडीगढ़, 11 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के हांसी शहर में फायरिंग की एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 26 वर्ष के एक जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी।

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मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि गुरुवार को हरियाणा के हांसी शहर में मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 26 वर्षीय जिम संचालक कपिल की गोली मारकर हत्या कर दी।

घटना के समय कपिल जिम में आए लोगों को आउटडोर वार्म-अप सेशन करवा रहे थे। हमलावरों ने उन पर कम से कम 10 गोलियां चलाईं और तुरंत मौके से भाग गए। इस घटना में कपिल के सिर और पीठ में गोली लगी थी। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है। यह अपराध सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। अधिकारी संदिग्धों की पहचान करने और हत्या के मकसद का पता लगाने के लिए फुटेज और फोरेंसिक सबूतों की जांच कर रही है।

बता दें कि जिम मालिक जींद के एक गांव के रहने वाले थे, जो अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। कपिल ने कुछ दिन पहले ही शिखा से शादी की थी। पुलिस के मुताबिक, यह अंतर-जातीय विवाह था। हालांकि, उनके परिवार ने इस बात से इनकार किया है कि शादी को लेकर कोई आपत्ति थी।

मुख्यालय के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) विनोद शंकर ने बताया कि कपिल ने हाल ही में अपना जिम नई जगह पर शिफ्ट किया था। पुलिस अपराध के मकसद का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।

घटना से जुड़े एक वीडियो में टोपी और मास्क पहने दो लोगों को मोटरसाइकिल पर मौके पर आते हुए देखा गया। पीछे बैठे व्यक्ति, जिसके पास एक बैकपैक था, उसने बाइक से उतरकर गोलीबारी शुरू कर दी। पहली कुछ गोलियां कपिल के सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से में लगीं और वह गिर पड़े। हमलावर ने मोटरसाइकिल पर तेजी से भागने से पहले लगातार गोलियां चलाईं।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम