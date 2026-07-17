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हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नहीं पढ़ी गई नमाज, मुस्लिम ने कराया था मंदिर निर्माण': बृज भूषण शरण सिंह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 17, 2026, 12:30 PM
हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नहीं पढ़ी गई नमाज, मुस्लिम ने कराया था मंदिर निर्माण': बृज भूषण शरण सिंह

गोंडा, 17 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2003 की घटना का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया था जो लोग अब धर्म की ओर से बोलने का दावा करते हैं, उन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। उन्हें इसके लिए उनसे इस "पाप" के लिए माफी मांगने की मांग की थी। उनके इस बयान को भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने गलत बताया है।

गोंडा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब बृज भूषण शरण सिंह से सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। यह बात गलत है।

बृज भूषण शरण सिंह ने कहा, "मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हनुमानगढ़ी पर नमाज नहीं पढ़ी गई। जो लोग हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ने की बात करते हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण बाराबंकी के एक मुसलमान ने करवाया था, जिसका नाम आज भी पत्थर पर अंकित है।

रामपुर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की थोड़ी जानकारी है। उसमें कई इमारतों को अवैध बताया जा रहा है। अब उन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या कारण है, यह हमारा विषय नहीं है। जो अवैध होंगी, उन्हें तोड़ा जा रहा होगा।

भगवान कृष्ण को पांच वक्त का नमाजी बताए जाने पर पूर्व भाजपा सांसद ने कहा कि इस वक्त एक नई प्रथा चल पड़ी है, जिसमें एक-दूसरे को चुभने वाली बातें कही जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में बोलना ठीक नहीं है। यह उसकी मानसिकता है।

कॉकरोच प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक के अनशन पर उन्होंने कहा कि उनकी बात पूरे देश में पहुंच चुकी है। सरकार के संज्ञान में भी यह मामला आ गया है। अब उन्हें धरना समाप्त करके सरकार की कार्रवाई की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी