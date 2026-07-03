हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में जमशेदपुर बंद का व्यापक असर, छह थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

जमशेदपुर, 3 जुलाई (आईएएनएस)। करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह की नाइट क्लब के बाहर हुई हत्या और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के विरोध में एनडीए (भाजपा-जदयू) के आह्वान पर शुक्रवार को आयोजित 'जमशेदपुर बंद' का शहर और आसपास के इलाकों में व्यापक असर देखने को मिला।

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प्रमुख बाजारों में कारोबार पूरी तरह ठप रहा, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ और अधिकांश निजी शिक्षण संस्थानों ने एहतियातन अवकाश घोषित कर दिया। बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन ने छह थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।

बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। साकची, बिष्टुपुर, जुगसलाई, मानगो और गोलमुरी जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। छोटे प्रतिष्ठानों से लेकर बड़े व्यावसायिक संस्थानों तक कारोबार पूरी तरह प्रभावित रहा। कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद का समर्थन किया। बंद के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक पूर्णिमा साहू और विधायक सरयू राय सहित भाजपा के कई नेता कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण बंद की अपील की।

बंद का असर यातायात पर भी पड़ा। शहर में बसों और ऑटो-रिक्शा का परिचालन प्रायः ठप रहा। आदित्यपुर और गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र की कई कंपनियों की बसों को भी बंद समर्थकों ने रोक दिया, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी समय पर कार्यस्थल नहीं पहुंच सके। हालांकि एंबुलेंस, दवा की दुकानें और अन्य आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया।

सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, मानगो और एमजीएम थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू की गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की तैनाती की गई। यह बंद 27 जून की देर रात बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन पब एंड बार के बाहर करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह पर हुए जानलेवा हमले और 29 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत के विरोध में बुलाया गया था।

आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में हमलावरों ने हिमांशु सिंह को पीसीआर वाहन के पास से खींचकर धारदार हथियारों से हमला किया था। घटना के बाद राज्य सरकार ने पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन एसएसपी और सरायकेला-खरसावां के एसपी को हटा दिया है। बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं और डबल डाउन बार को भी सील कर दिया गया है।

पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शेष फरार आरोपियों की तलाश में झारखंड, बिहार और ओडिशा में छापेमारी जारी है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एसके