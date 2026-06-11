हमारी सरकार ने 26 लाख गरीबों के आवास को दी मंजूरी: अरुण साव

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने ‘डबल इंजन सरकार’ के लाभों पर जोर देते हुए मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र-राज्य समन्वय की सराहना की।

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छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “मैं छत्तीसगढ़ में डबल-इंजन सरकार के दो बड़े फायदे बताऊंगा। डबल-इंजन सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ दोगुनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है। राज्य को केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा मिल रहा है।”

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस योजना को रोक दिया था, जिससे 18 लाख गरीब लोग घर से वंचित रह गए। हमारी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार के सहयोग और विशेष समर्थन से प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी मिली और इस योजना के तहत 26 लाख घरों को स्वीकृति दी गई है।

पीएम मोदी द्वारा देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने पर अरुण साव ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद देश में राजनीति का स्वरूप और दिशा बदल गई है। राजनीति अब प्रदर्शन-आधारित हो गई है। विकास की राजनीति शुरू हो गई है। एनडीए की बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए और मजबूत हुआ है।”

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, “उन्हें देश का प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गए हैं और अब वे भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है और भारतीयों का गौरव बढ़ाया है। भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है।”

बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार सिंह ने पीएम मोदी को दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बताते हुए कहा, “हमारे प्रधानमंत्री ने न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। विदेशों में, खासकर दुनिया के नेताओं, राष्ट्रपतियों और विदेश मंत्रालयों के बीच हमारे प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिलता है और आज लोग उनकी ओर जिस तरह आकर्षित होते हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि वे आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं।”

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी