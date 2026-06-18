हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एसयूवी खाई में गिरी, तीन महिलाओं समेत 7 की मौत

चंबा, 18 जून (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। चंबा-मसरूंड मार्ग पर एक बोलेरो वाहन सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

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मृतकों में चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। सभी चंबा जिले के गांव कुठेड़ के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरे और दुर्गम इलाके के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी शवों को खाई से निकाला गया।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, एसयूवी के अनियंत्रित होने या सड़क की स्थिति इस हादसे का कारण हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

घटनास्थल पर पहुंचे चंबा के एडिशनल एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य किया। हादसे में सात लोगों की मौत हुई है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

वहीं ग्राम पंचायत मसरूंड के उपप्रधान रवि कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी सुबह मिली, जिसके बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद की। उन्होंने कहा कि रात के समय हुआ यह हादसा बेहद दर्दनाक था और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी