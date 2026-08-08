हिमाचल प्रदेश: चंबा जिले में निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी, 7 लोगों की मौत

चंबा, 8 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के चंबा जनपद में शनिवार सुबह एक बस दुर्घटना में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक प्राइवेट बस सुबह करीब 6:30 बजे बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी। करीब तीन किलोमीटर का सफर तय करने के बाद तीसा-बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर देवीकोठी के पास चालुज मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी।

बस में कुल 18 लोग सवार थे। हादसे के बाद कुछ लोग बस के नीचे दब गए। इसी बीच, स्थानीय लोगों और राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने यात्रियों को बस से बाहर निकालने में मदद की। साथ ही, पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से लोगों को बाहर निकाला और सभी घायलों को अस्पताल के लिए भेजा।

चंबा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 7 लोगों की मौत और 11 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। हादसे के कारणों और मृतकों व घायलों की पहचान की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि चंबा में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले दो महीनों में जिले में हुए अलग-अलग बड़े हादसों में 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में चंबा की सीमा के पास भूस्खलन की चपेट में आने से टाटा सूमो सवार 13 लोगों की मौत हुई थी।

28 जुलाई को भी चंबा में एक सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हुई थी। पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहाड़ गांव के पास एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा था। बताया गया कि वाहन में सवार सभी लोग किसी के उपचार के लिए जा रहे थे। हालांकि रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

--आईएएनएस

डीसीएच/