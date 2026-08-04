हिमाचल के निर्माता डॉ. परमार को उचित सम्मान नहीं मिला, जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा

शिमला, 4 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने डॉ. वाई.एस. परमार की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में परमार को सम्मान देने के बजाय मुख्यमंत्री की तारीफ पर ज्यादा ध्यान दिया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा विधायकों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की टिप्पणियों का भी जवाब दिया।

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विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आज डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती थी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता माना जाता है और हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन मुझे कहना होगा कि उनके इतने बड़े योगदान को देखते हुए मौजूदा कांग्रेस सरकार के तहत जिस तरह से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, वह सिर्फ एक औपचारिकता जैसा लगा। हमें लगता है कि उन्हें वह सम्मान और जगह नहीं दी जा रही है, जिसके वे असल में हकदार हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि जनसंपर्क विभाग द्वारा दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री में हर मुख्यमंत्री की तस्वीर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें उन सरकारों का जिक्र जरूर हो सकता है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री में डॉ. यशवंत सिंह परमार का जिक्र करने के बाद पूरा ध्यान लगभग मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर ही केंद्रित हो गया। मेरा मानना ​​है कि डॉक्यूमेंट्री या तो पूरी तरह से डॉ. यशवंत सिंह परमार, उनके जीवन और उनके योगदान पर केंद्रित होनी चाहिए थी या अगर मौजूदा सरकार का जिक्र करना ही था, तो वह बहुत संक्षेप में होना चाहिए था। इसके बजाय इसका एक-चौथाई हिस्सा डॉ. परमार के बारे में था, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूदा सरकार को उजागर कर रहा था।"

जयराम ठाकुर ने एक्स पर लिखा, "हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रदेश के निर्माता एवं हिमाचल के हितों के लिए आजीवन समर्पित श्रद्धेय डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उनके दूरदर्शी नेतृत्व, हिमाचल प्रदेश के निर्माण एवं विकास में उनके अमूल्य योगदान तथा प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए किए गए ऐतिहासिक प्रयासों पर अपने विचार साझा किए। यशवंत परमार का प्रेरणादायी व्यक्तित्व और जनसेवा के प्रति समर्पण सदैव हम सभी का मार्गदर्शन करता रहेगा।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी