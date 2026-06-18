हज 2026 अब तक की सबसे सफल यात्रा, भारत को मिले दो अवॉर्ड: रिजिजू

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज 2026 को अब तक का सबसे सफल हज करार देते हुए कहा कि भारतीय हज यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है।

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उन्होंने बताया कि हज यात्रा की पूरी प्रक्रिया (भारत से रवाना होने से लेकर सऊदी अरब, मक्का और मदीना में व्यवस्थाओं तथा हज पूरा कर वापस भारत लौटने तक) का विस्तृत समीक्षा की गई।

किरेन रिजिजू ने कहा, "हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हज 2026 अब तक का सबसे बेहतरीन हज रहा। इसके परिणामस्वरूप भारत को दो पुरस्कार भी मिले हैं, जिन्हें विदेश मंत्रालय के माध्यम से हमें सौंपा गया है। यह उपलब्धि सभी के सहयोग से संभव हुई है।"

उन्होंने कहा कि हज सुविधा ऐप का भी काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। इसके जरिए यात्रियों को कई जरूरी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हुईं। किरेन रिजिजू ने बताया कि सऊदी अरब के अधिकारियों ने भी भारतीय व्यवस्थाओं, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा, "सऊदी अरब के लोगों ने भी कहा कि भारत की हेल्थकेयर व्यवस्था बहुत शानदार है।"

हज यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले बीमा कवर 5 लाख रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 6.25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हज यात्रियों के लिए बनाई गई नई नीति को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

रिजिजू ने कहा कि भविष्य में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए मैनपावर बढ़ाने, स्टेट हज इंस्पेक्टरों की संख्या में वृद्धि करने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाने की योजना है।

इस बीच, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि हज 2027 की तैयारियों की नींव रख दी गई है। नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हज समीक्षा बैठक में हज 2026 के सफल संचालन की समीक्षा की गई और हज 2027 की रूपरेखा पर चर्चा हुई।

बैठक में यह भी दोहराया गया कि सरकार भारतीय हज यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक, पारदर्शी और सम्मानजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीएससी