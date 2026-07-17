हाइड्रोजन ट्रेन से ग्रीन एनर्जी को मिलेगी नई रफ्तार, नीट मामले पर विपक्ष कर रहा राजनीति: आरपी सिंह

नई दिल्‍ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने पीएम मोदी की हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च, उत्तराखंड में अग्निवीर योजना पर सरकार की तैयारी और नीट पेपर लीक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

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भाजपा नेता आरपी सिंह ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नीट मामले पर कोरी राजनीति कर रहे हैं। जब उनके बच्‍चे एग्‍जाम देते थे, उस समय भी पेपर लीक होता था। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्‍व वाली सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में तत्‍काल एक्‍शन लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं, जिससे इस तरह के मामले आगे न घटित हों।

पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद जिला में हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के दौरान अपने संबोधन की शुरुआत राम-राम से की। इस पर भाजपा नेता ने कहा कि हरियाणा में राम-राम कहने का प्रचलन है। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत अपने में कीर्तिमान है। वैश्विक स्‍तर पर कुछ देश हैं जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है, इसके दूरगामी लाभ होने वाले हैं। यह ग्रीन एनर्जी के लिए बड़ा कदम है।

पुष्‍कर सिंह धामी सरकार अग्निवीर योजना से लौटकर आए लोगों को पुर्नवास और रोजगार के लिए व्‍यापक तैयारी कर रही है। इस पर भाजपा नेता ने कहा कि पुष्‍कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना से सेवानिवृत्त युवाओं के पुर्नवास और रोजगार देने की योजना स्‍वागतयोग्‍य है। उम्‍मीद करता हूं कि देश के अन्‍य राज्‍य भी इस तरह की योजना लागू करेंगे।

श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्‍त समय की मांग की है। भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया था। इसलिए एसआईटी ने रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्‍त समय की मांग की है। रिपोर्ट देने के बाद चढ़ावा चोरी मामले में सच्‍चाई सबके सामने आएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी