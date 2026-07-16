हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर सीएम के मीडिया सलाहकार बोले-यह ट्रेन पर्यावरण संरक्षण का तोहफा

जींद, 16 जुलाई (आईएएनएस)। हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव जेटली ने कहा कि हाइड्रोजन की कल्पना विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। जो कुछ देश हाइड्रोजन ट्रेन संचालित कर रहे हैं, ट्रेनों की लेंथ भी काफी छोटी है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन से आज दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहे हैं। भविष्य में इस ट्रेन के साथ तीन और लोगों के नाम लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी और अश्विनी वैष्णव का नाम लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साकार करके दिखाया है। यह ट्रेन केवल जींद और सोनीपत के बीच में ट्रेन नहीं चलने वाली है बल्कि यह भविष्य के लिए चलने वाली है। इससे आने वाले वक्त में बड़ी क्रांति होगी। पीएम मोदी ने आने वाली पीढ़ियों की बुनियाद रखी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का तोहफा दिया गया है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर राजीव जेटली ने कहा कि उनको इसी हाइड्रोजन ट्रेन में बैठकर बोलते रहना चाहिए कि पटरी हमने बनाई थी। फायर सेफ्टी को लेकर सेफ्टी एसओपी काफी हाई-स्टैंडर्ड के हैं। वैज्ञानिक इस पर नजर बनाएं रखेंगे। इसीलिए लो ट्रैफिक जोन में इस ट्रेन को संचालित किया जाएगा। हर तरीके के पैरामीटर के सेट किया जाएगा। बहुत हाईलेवल पर इसको लेकर काम किया जा रहा है। मेरा मानना है कि बहुत जल्द हाइड्रोजन ट्रेन दिखाई देगी।

उन्होंने कहा कि इस ट्रेन की ओर दुनिया देख रही है। यह कोई चुनाव का विषय नहीं है बल्कि इस ट्रेन में से सभी यात्रा करेंगे। यह ट्रेन भविष्य के लिए और बच्चों के लिए है।

बता दें कि देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद जंक्शन से इस पर्यावरण अनुकूल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम