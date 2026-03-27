भारत समाचार

Gwalior Road Accident : ग्वालियर में कार व ऑटो रिक्शा की टक्कर में एक ही परिवार के पांच की मौत, पांच घायल

थाटीपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार SUV से टकराकर ऑटो सवार 5 की मौत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 27, 2026, 09:12 AM
ग्वालियर में कार व ऑटो रिक्शा की टक्कर में एक ही परिवार के पांच की मौत, पांच घायल

ग्वालियर: ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक ओवरलोडेड आटो को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। ऑटो-रिक्शा चालक सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

यह टक्कर शुक्रवार सुबह 3 बजे परशुराम चौराहे से आगे जैन मंदिर के पास हुई। नौ सदस्यों का यह परिवार बस स्टैंड के पास स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा-अर्चना करके घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार स्कार्पियो ने उनके आटो को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो रिक्शा कुछ सेकंड के लिए हवा में उछल गया और सड़क किनारे एक नीम के पेड़ से जा टकराया, जिससे सवार लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला।

मृतकों की पहचान शुभम उर्फ लाली (30), पिता महेश शाक्य व उनकी पत्नी शगुन, शुभम के चाचा इंद्रजीत उर्फ पप्पू शाक्य (55), व उनकी पत्नी लीला (52) और शुभम की सास प्रीति (60) निवासी मेरठ के रूप में हुई है। घायलों में प्रीति (20), शुभम की एक रिश्तेदार; उनके दो बेटे प्रियंश (5) और आरव (6) और एक अन्य परिजन शामिल हैं।

ऑटो-रिक्शा चालक को भी सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, एसयूवी चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और इससे पहले बस स्टैंड के पास एक अन्य कार को भी टक्कर मार चुका था। पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा रोकने की कोशिश के बावजूद वाहन तेज गति से भागता रहा, जिसके बाद उसने ऑटो-रिक्शा और फिर एक पेड़ को टक्कर मार दी।

एसयूवी में अकेला सवार चालक भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

शहर पुलिस अधीक्षक अतुल सोनी ने पुष्टि की कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है कि दुर्घटना में नशे या अत्यधिक गति की क्या भूमिका थी।

मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। इस हादसे ने सुरेश नगर, थाटीपुर और मुरार के निवासियों को झकझोर कर रख दिया है। कई लोग ट्रैफिक नियमों के ढीले पालन, खासकर ओवरलोडेड ऑटो-रिक्शा और मंदिरों व व्यस्त चौराहों के पास रात में तेज रफ्तार ड्राइविंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

Madhya Pradesh Newsbreaking newsIndia newsroad accidenttraffic safetyCrime Newslaw enforcementpublic safety

Related posts

Loading...

More from author

Loading...