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भारत समाचार

गुजरात पुलिस ने वाव-थराद में 1.20 करोड़ रुपए की शराब जब्त की, चार गिरफ्तार

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(Updated )
गुजरात

वाव-थराद, 13 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस की राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) ने गुरुवार को वाव-थराद जिले के बधियापुरा टोल प्लाजा के पास छापेमारी के दौरान 1.20 करोड़ रुपए की भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और बीयर जब्त की। जब्त की गई सामग्री का कुल मूल्य 1.32 करोड़ रुपए है।

राज्य में अवैध शराब और जुआ गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक के निर्देशों के बाद यह अभियान चलाया गया।

पुलिस निरीक्षक पीवी जेबेलिया के नेतृत्व में एसएमसी की एक टीम ने थराद तालुका में टोल प्लाजा के पास बधियापुरा टोल प्लाजा की ओर जाने वाले राजमार्ग पर छापेमारी की।

एसएमसी के अनुसार, टीम ने लगभग 884 बक्से आईएमएफएल और बीयर बरामद की, जिनमें 31,836 बोतलें थीं। शराब की कीमत 1,20,47,280 रुपए थी।

ऑपरेशन के दौरान जब्त की गई अन्य सामग्री से जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 1,32,00,680 रुपए हो गया।

गुरुवार को थराद पुलिस स्टेशन में गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में चार आरोपियों को वांछित घोषित किया गया है।

पुलिस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के सोदियार निवासी हरीश कंकुना को शराब की खेप भेजने का मुख्य आरोपी बताया है।

ट्रक के मालिक और चालक के साथ-साथ एक अन्य व्यक्ति भी इस खेप के कथित ऑर्डर और परिवहन के संबंध में वांछित हैं।

यह जब्ती गुजरात की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शराब की कई बड़ी बरामदगियों के बीच हुई है।

जून में, एसएमसी ने वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर बिबीपुरा के पास 1.49 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की आईएमएफएल (अवैध शराब) जब्त की थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 1.74 करोड़ रुपए बताई गई है।

अगस्त में एक अन्य अभियान में, एसएमसी ने अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे के पास 59.23 लाख रुपए मूल्य की 12,843 बोतलें आईएमएफएल और बीयर जब्त की थीं, जिसकी कुल कीमत लगभग 79.26 लाख रुपए आंकी गई है।

यह ताजा अभियान गुजरात में शराब की अवैध आवाजाही के खिलाफ जारी कार्रवाई का हिस्सा है। क्योंकि राज्य में शराबबंदी कानून अभी भी लागू है।

--आईएएनएस

एमएस/