मच्छर से होने वाली बीमारियों के खिलाफ गुजरात का असरदार काम, मलेरिया में 45 तो डेंगू में 39 प्रतिशत की कमी

गांधीनगर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात में पब्लिक हेल्थ को डेवलपमेंट की प्राथमिकताओं से जोड़कर बीमारी कंट्रोल, समय पर डायग्नोसिस और असरदार इलाज पर लगातार ज़ोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए सर्विलांस, जांच, इलाज और मच्छर कंट्रोल का एक बड़ा सिस्टम लागू किया है।

साल 2026 के हफ्ते-33 तक के डेटा के मुताबिक, राज्य में पिछले साल इसी समय के मुकाबले मलेरिया के मामलों में 45.0 प्रतिशत, डेंगू में 39.1 प्रतिशत और चिकनगुनिया में 48.1 प्रतिशत की कमी आई है।

मलेरिया के मामले 1,407 से घटकर 774, डेंगू के मामले 1,293 से घटकर 788 और चिकनगुनिया के मामले 154 से घटकर 80 हो गए।

वर्ल्ड मॉस्किटो डे के मौके पर गुजरात सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक, साल 2025 के हफ्ते-33 तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा ब्लड सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें मलेरिया के 1,407 मामले सामने आए। जबकि साल 2026 में, इसी समय में 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा ब्लड सैंपल की टेस्टिंग के बाद मलेरिया के मामलों की संख्या घटकर 774 हो गई है। डेंगू के मामले 1,293 से घटकर 788 और चिकनगुनिया के मामले 154 से घटकर 80 हो गए हैं। इस समय में मलेरिया और डेंगू से एक भी मौत की खबर नहीं है।

राज्य में डायग्नोस्टिक सिस्टम को भी और मज़बूत किया गया है ताकि बीमारियों की समय पर पहचान और इलाज हो सके। डेंगू और चिकनगुनिया की जांच के लिए मेडिकल कॉलेजों से जुड़े 42 अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेंटर काम कर रहे हैं। साल 2026 के 33वें हफ़्ते तक इन सेंटर पर डेंगू के लिए 83 हजार से ज्यादा और चिकनगुनिया के लिए 12 हजार से ज्यादा सीरम सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। यानी, दोनों बीमारियों के लिए कुल लगभग 96 हजार सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है।

गुजरात सरकार ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए घर-घर सर्विलांस किया है। साल 2026 में घर-घर सर्विलांस कैंपेन के पहले फेज़ में, यानी 27 अप्रैल से 6 मई तक, फीवर सर्विलांस, डिसइंफेक्शन काम और हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए 89 प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया।

कैंपेन के दूसरे फेज़ में, 1 से 10 जुलाई तक, 19,558 टीमों ने 6 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को सर्विलांस काम में कवर किया। इस दौरान 2 लाख 57 हजार से ज्यादा ब्लड सैंपल लिए गए, जिसमें 28 मलेरिया के मरीज़ मिले और उनका इलाज किया गया।

मच्छरों के लगभग 30 लाख ब्रीडिंग साइट्स को खत्म किया गया, 3 लाख 21 हज़ार घरों में फॉगिंग की गई। गुजरात सरकार के इस खास कैंपेन में बीमारी कंट्रोल के साथ-साथ मच्छरों के रिप्रोडक्शन को रोकने पर फोकस किया गया है। घर-घर जाकर निगरानी के दौरान, राज्य में मच्छरों के 29 लाख 63 हजार से ज्यादा ब्रीडिंग साइट्स को नष्ट किया गया और 3 लाख 21 हजार से ज्यादा घरों में फॉगिंग की गई।

मलेरिया के लिए कमजोर 24 जिलों के 116 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी को कीटनाशकों के स्प्रे के पहले राउंड में कवर किया गया है, जबकि स्प्रे का दूसरा राउंड 1 अगस्त, 2026 से शुरू किया गया है। मानसून के दौरान सेंसिटिव इलाकों में फीवर सर्विलांस और कीटनाशक ऑपरेशन को और तेज करने के लिए, राज्य के जिलों और नगर पालिकाओं में 497 वेक्टर कंट्रोल टीमें तैनात की गई हैं।

जुलाई 2026 के आखिर तक, राज्य में मच्छरों के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए 5,024 पक्के पानी भरे हुए स्थानों पर लार्वा मछली छोड़ी गई हैं। इस तरीके का इस्तेमाल मच्छरों की ब्रीडिंग को शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, मच्छर से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जरूरी दवाओं, लार्वासाइड्स और जरूरी इक्विपमेंट का काफ़ी स्टॉक पक्का किया गया है। इतना ही नहीं, वेक्टर से होने वाली बीमारियों की स्थिति पर रोजाना, हफ़्ते और महीने के हिसाब से लगातार नजर रखी जा रही है।

--आईएएनएस

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