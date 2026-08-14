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भारत समाचार

गुजरात के डिप्टी सीएम ने आनंद में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की, 10,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल

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(Updated )
गुजरात

आनंद, 14 अगस्त (आईएएनएस)। शुक्रवार को आनंद और वल्लभ विद्यानगर में 10,000 से ज्यादा लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत जिला प्रशासन और करमसद-आनंद नगर निगम ने इस जुलूस का आयोजन किया था।

डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने वल्लभ विद्यानगर के शास्त्री मैदान से यात्रा को हरी झंडी दिखाई और मंत्रियों, चुने हुए प्रतिनिधियों, अधिकारियों, छात्रों, पुलिसकर्मियों, एनसीसी कैडेट्स, खिलाड़ियों, होम गार्ड्स, टीआरबी कर्मियों और नागरिकों के साथ जुलूस में हिस्सा लिया।

यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे गुजरात में आयोजित की जा रही तिरंगा यात्राओं की एक कड़ी का हिस्सा था।

जुलूस विद्यानगर शहीद चौक और भाई काका की प्रतिमा से गुजरा, फिर विद्यानगर रोड से होते हुए आनंद टाउन हॉल पर समाप्त हुआ।

शामिल लोगों ने तिरंगा हाथ में लिया हुआ था और 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए।

संघवी ने आनंद जिले के लोगों को उनकी भागीदारी के लिए बधाई दी और स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले नागरिकों को शुभकामनाएं दीं।

यात्रा की शुरुआत खास पोशाक पहने छात्रों के देशभक्तिपूर्ण नृत्य प्रदर्शन के साथ हुई।

बाद में स्कूलों और कॉलेजों के छात्र, एनसीसी कैडेट (जिनमें एनसीसी गुजरात बटालियन और एनसीसी गर्ल्स बटालियन के सदस्य शामिल थे), युवा खिलाड़ी और अन्य लोग भी इस जुलूस में शामिल हुए।

पुलिस दल में तिरंगा लिए हुए मोटरसाइकिल सवार जवान, घुड़सवार पुलिस, पुलिस बैंड, महिला पुलिस कॉन्स्टेबल और अन्य कर्मचारी शामिल थे। होम गार्ड और टीआरबी व ग्राम रक्षक दल के सदस्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया।

नगर निगम ने विद्यानगर रोड के दोनों ओर की इमारतों पर झंडे लगाए थे।

सड़क के किनारे लगे खंभों पर लड़ियां और सजावटी लाइटें लगाई गई थीं, जबकि झंडों और सजावट की वजह से जुलूस के दौरान पूरे रास्ते का नजारा तिरंगे के रंग में रंगा हुआ लग रहा था।

वरिष्ठ अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि भी जुलूस से अलग रहने के बजाय नागरिकों के साथ-साथ चले।

इसमें शामिल होने वालों में करमसद-आनंद नगर निगम की मेयर दीपिका पटेल, डिप्टी मेयर कमलेश डाभी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मयूर सुथार, आनंद जिले के कलेक्टर प्रवीण चौधरी, म्युनिसिपल कमिश्नर आरएन डोडिया के साथ-साथ अन्य अधिकारी और कॉलेज के छात्र शामिल थे।

आनंद में यह जुलूस राज्य स्तर पर चलाए जा रहे एक बड़े अभियान के तहत निकाला गया, जिसके तहत गुजरात के कई हिस्सों में तिरंगा यात्राओं की योजना बनाई गई है।

राज्य सरकार ने पहले कहा था कि 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राज्य भर में ऐसी 1,200 से ज्यादा यात्राओं को मंजूरी दी गई है।

विद्यानगर रोड के मुख्य हिस्से से गुजरते हुए यह यात्रा टाउन हॉल पर समाप्त हुई। इस दौरान जुलूस में शामिल लोग तिरंगा लिए हुए थे।

--आईएएनएस

एमएस/